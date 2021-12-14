В Норильске определены финалисты проекта «Мини-футбол — в школу. Регион — Заполярье»

Проект «Мини-футбол — в школу» реализуется уже 17 лет, в соревнованиях принимают участие более 1,5 млн человек из порядка 25% школ страны.

Соревнования проходят в четыре этапа — внутришкольный, муниципальный, региональный, межрегиональный и всероссийский финал. Последний традиционно проходит в Нижегородской области, куда съезжаются участники со всей страны. В этом году это 112 команд в четырёх возрастных группах.

- Трудно выделить самый активный регион, везде есть отличные команды. Традиционно мини-футбол развивается в северных регионах, где из-за особенностей климата мало возможностей играть в большой футбол. Здесь ребята действительно с любовью играют в эту игру, — рассказал Денис Федяев, заместитель генерального секретаря Ассоциации мини-футбола России.

Он добавил, что генеральным партнёром проекта «Мини-футбол — в школу» выступает компания «Норникель». Среди других спонсоров — «Спортмастер» и иные крупные компании, в том числе спортивного профиля, которые обеспечивают серьёзные подарки победителям и призёрам проекта. Так, помимо личных призов, победитель всероссийского финала привозит в свою школу обновление — в спортзале укладывают современное напольное покрытие.

Также в рамках проекта ведётся большая программа по материально-техническому обеспечению школ-участниц, отмечает Денис Федяев. Приобретаются мячи, инвентарь, спортивная литература, кроме того, для учителей физкультуры, которые и тренируют школьные команды, проводят обучающие семинары по повышению квалификации. Важно: одна из основных особенностей программы — в ней не принимают участие ребята, занимающиеся футболом профессионально — в ДЮСШ.

- Проект постоянно развивается, появляются новые идеи. В следующем году, например, планируется проведение первого чемпионата Европы по мини-футболу среди школьников, возможно, он будет проходить в России. Сейчас ведутся переговоры. Отбирать участников будем мы, — рассказал Денис Федяев.

Заполярье подключилось к проекту семь лет назад. И в этом году, как и прежде, в состязаниях приняли участие представители всех школ Большого Норильска и Дудинки. Отборочные игры стартовали в сентябре, сильнейших выявляли в четырёх возрастных группах.

Как рассказал Андрей Капинус, куратор проекта «Мини-футбол — в школу. Регион — Заполярье», учитель физкультуры гимназии № 1, ежегодно на финальные игры выезжают четыре юношеские команды и 1-2 девичьих:

- В районном этапе приняли участие 1200 человек (включая дудинцев). Это несколько меньше, чем в прошлые годы. Сказались карантинные меры. За семь лет наши команды дважды добивались громкого успеха: несколько лет назад сборная школы № 42 стала победителем проекта, а в прошлом году ребята из 38-й школы завоевали бронзу.

В этот раз путёвку во всероссийский финал получили гимназия № 1 (возраст команд — 11 и 17 лет), школы № 37 (13 лет) и 42 (15 лет), а также школа № 38 (девушки в возрасте 16-17 лет).

- Наша игра проходила достаточно напряжённо, было много стыковых моментов, но мы победили со счётом 2:1. Безумно приятно, что я получил и личную награду в номинации «Лучший игрок», честно говоря, я рассчитывал на это, — поделился Александр Застрожнов, капитан одной из команд гимназии № 1. — Однажды мы уже участвовали в финале, но завоевали 11-е место среди 12 команд. Надеюсь, в этот раз попадём в тройку.

17-летняя Елена Милько, участница женской команды-победительницы, отметила, что её сборная очень хороша, и сегодня боролась до конца. На её личном счету два гола:

- В финальной игре у меня ещё были моменты, но не смогла забить. Мини-футболом я занимаюсь шесть лет, играю за школу-интернат, в будущем планирую продолжить играть в Красноярске, в команде «Енисей».

Впереди у ребят несколько месяцев подготовки, всероссийский финал пройдёт в марте будущего года в Нижнем Новгороде.