В Норильске определили лучших боксёров по итогам первенства и чемпионата города

По мнению тренеров, участники продемонстрировали хорошую тактико-техническую подготовку, а также серьёзный соревновательный потенциал. Этот компонент, а также в целом достойную организацию соревнований отметил технический делегат Федерации бокса России Роман Малаев.

В категории «младшие юноши» по итогам выступлений лучшим боксёром признан Максим Монастырский (спортшкола № 4), за волю к победе награждён Тагир Рамазанов (спортшкола № 5); в категории «средние юноши» лучшим боксёром стал Владимир Бурдаков, в номинации «За волю к победе» награду получил Разаман Абдуллаев (оба — воспитанники спортшколы единоборств (СШЕ). Среди старших юношей лучшим стал Денис Карасёв (СШ № 4), самую сильную волю к победе, по мнению судейского корпуса, проявил Феликс Михно (СШЕ). В категории «юниоры» лучшим боксёром объявлен Рамазан Мазанаев (СШ № 5), у взрослых боксёров за волю к победе отмечен Андрей Грачёв.

– Соревнования прошли хорошо, мы старались соблюдать все правила эпидембезопасности для ребят. Ведущие спортсмены показали серьёзную подготовку. Турниры прошли без зрителей, зато в этот раз на ринге, наконец, смогли выступить ребята из Дудинки, — отметил Максим Трофимов, старший тренер спортшколы № 4хх. — Эти соревнования завершают календарный год, по их итогам сформируют сборные по разным возрастным категориям, участники которых представят наш город на соревнованиях краевого уровня.