В Норильске определили лучших штангистов
В Норильске определили лучших штангистов
В спортзале «Горняк» прошёл 18-й междугородный турнир по классическому жиму лёжа среди мужчин и женщин. Соревновались 32 спортсмена. По итогам выступлений подводились результаты как в личном, так и в командном зачётах.
Как отметил Евгений Кретов, главный судья турнира, соревнования проводились по версии ФПР (Федерации пауэрлифтинга России) — это единственная версия, которая имеет аккредитацию Минспорта РФ. Остальные версии пауэрлифтинга, обращает внимание Евгений Кретов, не имеют такого документа и носят коммерческий характер:
- В целом я доволен тем, как прошли эти соревнования. Они должны были состояться ещё 21 марта. Решение перенести их на ноябрь было важным — чтобы спортсмены занимались, ставили задачи и шли к ним, не впадая в «спячку» из-за пандемии. Да, прошёл этот турнир без зрителей, но на спортивной составляющей это не отразилось: ребята старались, поднимали большие веса, борьба была серьёзной, так что соревнования, без сомнения, получились, — подытожил он.
По итогам выступлений в категории
Абсолютным победителем среди женщин стала мастер спорта Наталья Сараманова, среди мужчин — Марат Шарафутдинов, тоже являющийся мастером спорта.
Первое общекомандное место заняла команда «Арктика» (51 балл), за ней — «Горняк» (49 баллов), замкнула тройку призёров команда «Кайеркан» (25 баллов).