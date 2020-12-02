В Норильске определили лучших штангистов

Как отметил Евгений Кретов, главный судья турнира, соревнования проводились по версии ФПР (Федерации пауэрлифтинга России) — это единственная версия, которая имеет аккредитацию Минспорта РФ. Остальные версии пауэрлифтинга, обращает внимание Евгений Кретов, не имеют такого документа и носят коммерческий характер:

- В целом я доволен тем, как прошли эти соревнования. Они должны были состояться ещё 21 марта. Решение перенести их на ноябрь было важным — чтобы спортсмены занимались, ставили задачи и шли к ним, не впадая в «спячку» из-за пандемии. Да, прошёл этот турнир без зрителей, но на спортивной составляющей это не отразилось: ребята старались, поднимали большие веса, борьба была серьёзной, так что соревнования, без сомнения, получились, — подытожил он.

По итогам выступлений в категории 66 кг победу праздновал Харитон Уруджев, отжавший суммарно 107,5 кг; в категории 74 кг — Никита Гладышевский ( 132,5 кг); в категории 83 кг — Эдуард Потапов ( 157,5 кг); в категории 93 кг — Салават Хакимов ( 165 кг); в категории 105 кг — Марат Шарафутдинов ( 192,5 кг); в категории 120 кг — Станислав Цабут ( 167,4 кг).

Абсолютным победителем среди женщин стала мастер спорта Наталья Сараманова, среди мужчин — Марат Шарафутдинов, тоже являющийся мастером спорта.

Первое общекомандное место заняла команда «Арктика» (51 балл), за ней — «Горняк» (49 баллов), замкнула тройку призёров команда «Кайеркан» (25 баллов).