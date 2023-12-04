МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильске определили лучших теннисистов

В Норильске определили лучших теннисистов

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В Норильске определили лучших теннисистов

Турнир по теннису «Кубок Большого Норильска» прошёл в БОКМО на минувших выходных. С 2019 года организатором турнира выступает Федерация тенниса.

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Команды из Центрального района и Талнаха поборолись за звание лучших. Подобные соревнования помимо личного соперничества между игроками, помогают ещё и приобрести коллективную ответственность, сопереживание за партнёра по команде, а также умение капитанов команд тактически правильно расставить участников, которое во многом влияет на конечный результат.

Теннис в Норильске развивается уже на протяжении 20 лет. Нынешние соревнования проходили среди игроков старшего звена – сильнейших спортсменов в этом виде спорта в Большом Норильске.

«Наш президент Владимир Путин всегда подчёркивал, что Россия – спортивная держава. Спорт является одним из главных государственных приоритетов и одной из важнейших составляющих национальных целей развития, а одной из задач страны в спортивной сфере является привлечение в спорт 70% россиян к 2030 году. Придерживаюсь того же мнения: спорт должен быть нормой жизни, поэтому всегда рад чествовать не только профессиональных спортсменов, но и людей, которые вписывают занятия спортом в свой плотный график, чтобы поддерживать себя в хорошей форме. Считаю, что благодаря деятельности федераций по различным видам спорта и строительству новых спортивных объектов в Норильске есть все возможности выполнять государственные задачи по привлечению населения к занятиям спортом», - отметил в своём обращении к теннисистам председатель Горсовета Норильска Александр Пестряков.

По итогам двухдневного турнира по теннису победу в первенстве одержала команда Центрального района города.

4 декабря в 11:23 1610
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