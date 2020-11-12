В Норильске определили победителей и призёров краевого фестиваля адаптивного спорта

В этом году фестиваль впервые проводился в очно-дистанционном режиме для предотвращения распространения COVID-19. Команды снимали на видео фрагменты комплекса физкультурно-оздоровительных упражнений, а затем их оценивало экспертное жюри.

Первое место среди районов Крайнего Севера заняла команда Комплексного центра социального обслуживания населения Норильска, выполнив комплекс упражнений с обручем. На втором месте - коллектив Всероссийского общества инвалидов, который показал комплекс упражнений с элементами гимнастики адаптивной направленности. Третье место - у Комплексного центра социального обслуживания населения «Таймырский».

До конца ноября этапы фестиваля пройдут также в Лесосибирске, Минусинске, Бородино и Шарыпово. 3 декабря в Красноярске будут определены сильнейшие команды среди центральной группы районов края.