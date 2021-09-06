В Норильске проходит 40-й Кубок «Заполярной Правды» по футболу

Результат стартовой встречи — 4:2 в пользу «Строителя». Этот коллектив изначально считался фаворитом соревнований и успешно подтвердил свои амбиции. «К сожалению, команда «Масаллы» к окончанию летнего сезона практически распалась — большинство игроков получили травмы, некоторые перешли в другую команду. Но даже при этом ребята играли на совесть, и борьба была упорной», — отмечает главный судья турнира Наил Гусейнов.

Между тем, плохая новость пришла из стана команды «Алания». К сожалению, именитая команда, становившаяся победителем Кубка наибольшее число раз, снялась с соревнований. Сказались травмы игроков и отпускной период, потому состав набрать не удалось. В связи с этим соперник «Алании», СКГМИ, сразу вышел в следующую стадию розыгрыша Кубка — в полуфинал.

Уже завтра болельщики смогут увидеть противостояние НУР и «Мотора» — игра пройдёт в 18.30. 9 сентября в схватке сойдутся «Туран» и «Строитель», а также «Металлист» и «Лесоруб».

12 сентября стартуют полуфиналы Кубка «Заполярной Правды».