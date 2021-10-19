В Норильске проходит XXXIII Спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями здоровья

Первый день был силовым — соревновались в пауэрлифтинге и армрестлинге. Участниками стали спортсмены Большого Норильска, имеющие ограниченные возможности здоровья. Как рассказала Марина Третьяк, инструктор-методист по адаптивной физкультуре стадиона «Заполярник», в соревнованиях выступили около 30 человек, все они состязались в двух силовых видах:

- У нас всегда набирается стандартное число участников — около 30 человек в одном виде спорта. Все они члены Всероссийского общества инвалидов. К сожалению, в этот раз выступили только норильские спортсмены, дудинцы к нам не присоединились.

В этом году в пауэрлифтинге и армрестлинге было представлено пять весовых категорий для мужчин и четыре — для женщин.

Соревнования продолжаются и продлятся ещё шесть недель (по субботам). Впереди — лёгкая атлетика, включающая бег, прыжки, толкание ядра; стрельба из электронных винтовок; плавание; боулинг; настольный теннис и бадминтон (одиночный разряд у мужчин и женщин). В итоге помимо индивидуальных наград определится команда-победитель из Центрального района, Талнаха или Кайеркана.

- Каждый год Спартакиада становится масштабней, в неё добавляются всё новые виды спорта, — отмечает Марина Третьяк. — Изначально было включено только шесть спортивных направлений, сейчас — 12. Например, только последние три года наши участники соревнуются в бадминтоне. Возможно, в будущем добавим и напольный кёрлинг, соревнования по которому проводились этим летом на «Оль-Гуле», люди с удовольствием участвовали. Выросло и число участников. К счастью, дело не в общем росте количества людей с ограниченными возможностями здоровья, просто за счёт лучшего информирования мы привлекаем всё больше участников, тех, кто прежде не выступал ни в одном виде спорта.

Уже 23 октября на стадионе «Заполярник» пройдут соревнования по бадминтону. Начало в 10.00. В тот же день спортсмены сразятся в дартс, старт соревнований запланирован 12.00.