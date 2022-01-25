В Норильске пройдёт очередной семинар для спортивных тренеров и судей

Обучение стартует уже завтра и продлится до 28 января. В первый день в рамках судейского модуля состоится мастер-класс от действующих арбитров КХЛ Константина Оленина и Сергея Юдакова. Они поделятся с коллегами профессиональным опытом судейства самых престижных международных турниров, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Кроме того, они подробно расскажут о современных требованиях к судейству детско-юношеских соревнований, а позже состоится практическое занятие по ледовой подготовке судей.

27 и 28 января будут посвящены тренерскому модулю. В течение двух дней специалисты ФХР будут обсуждать особенности подготовки вратарей. На прошлом семинаре эта тема вызвала наибольший интерес среди слушателей. В этот раз она будет рассмотрена более подробно на специальных занятиях для вратарей во дворце спорта «Арктика».

Также специалисты ФХР вместе с коллегами рассмотрят технологии подготовки юных игроков и важные вопросы планирования в тренерской деятельности. Помимо прочего, для участников семинара пройдёт специальное интерактивное занятие — модульная игра по построению плана спортивной подготовки месячного макроцикла.

Отметим, что обучающие мероприятия направлены на повышение уровня профессиональной квалификации региональных специалистов, а также на развитие хоккея и здорового образа жизни в целом. Программа семинара разработана на основе методик национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина».