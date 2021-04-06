В Норильске прошёл 19-й междугородный турнир по жиму штанги

В ходе серьёзной борьбы абсолютным победителем среди мужчин в жиме лёжа (в экипировке) стал Дмитрий Приходько с результатом 217,5 кг. Среди женщин — Наталья Сараманова с результатом 90 кг.

Классический жим лёжа (без экипировки) среди мужчин проводился сразу в восьми весовых категориях. Победителями стали: Алексей Невзоров (весовая категория 59 кг, поднятый вес – 72,5 кг); Александр Лизогуб (категория 66 кг, взят вес 115 кг); Харитон Уруджев (категория 74 кг, взят вес 135 кг); Артём Миронов (категория 83 кг, взят вес 167,5 кг); Салават Хакимов (93 кг, взял 167,5 кг); Денис Бондарчук (105 кг, взял 192,5 кг); Станислав Цабут (категория 120 кг, взял 160 кг). В категории свыше 120 кг первым стал Артём Кривенко с результатом 220 кг. Он же стал абсолютным победителем среди мужчин в классическом жиме лёжа по коэффициенту IPF (International Powerlifting Federation), побив при этом рекорд города, продержавшийся 15 лет!

Кроме того, во время соревнований свои заслуженные награды получили спортсмены, отличившиеся своей спортивной карьерой. Так, Марат Шарафутдинов и Марина Красовская были удостоены значков и удостоверений мастеров спорта России. Эльгизу Закирову вручён кубок за заслуги перед заполярным спортом, и он же был удостоен премии главы города второй степени за заслуги перед заполярным спортом.