В Норильске прошёл Кубок города по бодибилдингу и фитнесу

На Кубке выступил 21 человек, спортсмены соревновались в нескольких номинациях: фит-модель (мастера и абсолютная категория), артистический фитнес, бодибилдинг и фитнес-бикини (мастера и абсолютная категория), а также пляжный бодибилдинг.

По результатам выступлений первые места заняли: Мария Филонова (фит-модель среди мастеров), Ольга Маркохай (фит-модель в абсолютной категории), Алёна Жигальцова (артистический фитнес), Виталий Алексеев (бодибилдинг), Эдилия Ерохина (фитнес-бикини среди мастеров), Эльвира Садирова (фитнес-бикини в абсолютной категории), Дмитрий Попов (пляжный бодибилдинг).

Параллельно вёлся командный зачёт, в котором на высшую строчку поднялась сборная фитнес-клуба «Мамонт», за ней — «Максимус», на третьем месте расположились «Х-Fit Север» и «Айка».

- Сегодня подобные выступления — это шоу, яркие и интересные. Думаю, зрители это оценили. Приятно, что спортсмены с энтузиазмом отнеслись к участию, а ведь к этим соревнованиям нужно долго готовиться. В целом, на мой взгляд, Кубок оправдал себя, и выступления были действительно хорошими. Кстати, на прошлый чемпионат и на этот Кубок к нам приезжал председатель Федерации бодибилдинга Красноярского края Андрей Морозов, он также оценил хорошую форму наших спортсменов и уровень выступлений, — отметил Александр Полканов.

Кубок города проходил накануне Кубка региона. Сразу семь спортсменов заявились в сборную для участия в Кубке Красноярского края, который пройдёт уже 19 марта. После этого несколько девушек отправятся в Иркутск на чемпионат Сибири (26 марта), а уже 2–4 апреля состоится очередной международный турнир Siberian Power Show, где будут участвовать и норильчане. Выступят наши спортсмены и на будущем Кубке России в Челябинске.

- Я думаю, у них хорошие шансы, — считает президент Федерации бодибилдинга Норильска. — Например, Виталий Алексеев, ставший только что победителем Кубка города, в прошлом году победил на Кубке края. После этого он выступил на чемпионате России, где занял шестое место. Это весьма неплохой результат, надеюсь, сейчас это начинание будет поддержано и другими спортсменами.

А следующие местные выступления бодибилдеров норильский зритель сможет увидеть осенью: на 10 сентября запланирован второй чемпионат Норильска.