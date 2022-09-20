В Норильске прошёл открытый Кубок города по волейболу

Его участниками выступили взрослые игроки девяти мужских команд и пяти женских. Как рассказал Олег Воробьёв, руководитель Федерации волейбола Норильска, Кубок потому и стал открытым, что не имел привязки к месту работы игроков, — выступили как участники спартакиад ЗФ и города, так и самодеятельные коллективы. Не вводилось ограничений и по возрасту волейболистов — на поле вышли и вчерашние выпускники спортшколы, и игроки-ветераны.

- С возобновлением работы федерации мы хотим дать нашему виду спорта новое дыхание в Норильске, расширить число интересующихся им людей. Потому стартовать решили с соревнований, которые объединят практически всех желающих, — рассказал Олег Воробьёв.

В этом году участниками Кубка стали только норильчане и дудинцы, но в будущем, а Кубок планируется сделать традиционным, ожидается участие команд из других регионов страны. Свою заинтересованность уже подтвердили волейболисты из Улан-Удэ, Санкт-Петербурга, Иваново, Нового Уренгоя и Иркутска.

Турнир проходил в три дня, фаворитами стали несколько команд с общим названием «Ремонтник», представляющих «Норильскникельремонт».

- В целом игры турнира проходили ровно. В мужском финале за звание лучших сражались «Ремонтник-1» против «Ремонтник-2». В женском — «Ремонтник» против сборной ЗФ. Думаю, опыт постоянного участия в спартакиадах ЗФ дал свой результат, — отметили в федерации.

Олег Воробьёв добавил, что сегодня готовится график проведения других соревнований, организуемых для волейболистов всех возрастов.

- Благодаря поддержке управления по спорту администрации Норильска и предпринимателям, заинтересованным в развитии этого спорта в городе, которые выступили спонсорами Кубка, мы можем планировать широкую деятельность и прикладывать все силы, чтобы волейбол в городе был максимально распространён и развит, — добавил председатель федерации.