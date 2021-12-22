В Норильске прошёл турнир по боксу памяти Евгения Тёмина

Впервые за последние 14 лет его принимал спортзал «Горняк» СК «Талнах», что стало возможно благодаря инициативе директора комплекса Алексея Лягина. В этом году в соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из всех районов Норильска, а также Дудинки. Это сильнейшие боксёры территории, отмечают тренеры, за исключением уехавших на выездные соревнования: «Этот турнир — один из самых значимых в норильском боксе. Новички в нём не выступают, а значит, и победа – почётное достижение для каждого из участников».

Лучшими боксерами в своих возрастных группах стали: Максим Монастырский (СШ № 4), Владимир Бурдаков (спортшкола единоборств), Богдан Ковальчук (СШ № 4). За волю к победе наградили Наримана Казумова, Рамазана Абдуллаева (оба – СШЕ), а также Вольфа Рамазанова (СШ № 5).

Есть успехи у боксёров и на выезде. Недавно в Подольске завершился Всероссийский турнир памяти заслуженного тренера России Альберта Мухарлямова. Надо сказать, что он неоднократно переносился. По его итогам сформирована сборная России, в её составе есть и норильчанин – Денис Карасёв, воспитанник СШ № 4 (тренеры Максим Трофимов и Владимир Лазник). Денис попал в основной состав сборной страны (в категории старших юношей 14-15 лет), заняв 2-ое место в в/к 48 кг.

— Он провел на турнире четыре боя и лишь в финале в равном бою уступил прошлогоднему победителю первенства России. Теперь ему предстоит очень напряжённый график сборов и международных турниров, которые к тому же нужно совмещать с учёбой в школе, — отметил его тренер Максим Трофимов.