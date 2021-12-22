МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильске прошёл турнир по боксу памяти Евгения Тёмина

В Норильске прошёл турнир по боксу памяти Евгения Тёмина

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В Норильске прошёл турнир по боксу памяти Евгения Тёмина

В Норильске прошёл турнир по боксу памяти Евгения ТёминаВ Норильске прошёл турнир по боксу памяти Евгения ТёминаВ Норильске прошёл турнир по боксу памяти Евгения Тёмина

Впервые за последние 14 лет его принимал спортзал «Горняк» СК «Талнах», что стало возможно благодаря инициативе директора комплекса Алексея Лягина. В этом году в соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из всех районов Норильска, а также Дудинки. Это сильнейшие боксёры территории, отмечают тренеры, за исключением уехавших на выездные соревнования: «Этот турнир — один из самых значимых в норильском боксе. Новички в нём не выступают, а значит, и победа – почётное достижение для каждого из участников».

Лучшими боксерами в своих возрастных группах стали: Максим Монастырский (СШ № 4), Владимир Бурдаков (спортшкола единоборств), Богдан Ковальчук (СШ № 4). За волю к победе наградили Наримана Казумова, Рамазана Абдуллаева (оба – СШЕ), а также Вольфа Рамазанова (СШ № 5).

Есть успехи у боксёров и на выезде. Недавно в Подольске завершился Всероссийский турнир памяти заслуженного тренера России Альберта Мухарлямова. Надо сказать, что он неоднократно переносился. По его итогам сформирована сборная России, в её составе есть и норильчанин – Денис Карасёв, воспитанник СШ № 4 (тренеры Максим Трофимов и Владимир Лазник). Денис попал в основной состав сборной страны (в категории старших юношей 14-15 лет), заняв 2-ое место в в/к 48 кг.

— Он провел на турнире четыре боя и лишь в финале в равном бою уступил прошлогоднему победителю первенства России. Теперь ему предстоит очень напряжённый график сборов и международных турниров, которые к тому же нужно совмещать с учёбой в школе, — отметил его тренер Максим Трофимов.

Фото участников турнира
22 декабря в 16:10 660
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