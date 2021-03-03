В Норильске прошёл XV Заполярный фестиваль спортивной борьбы
В Норильске прошёл XV Заполярный фестиваль спортивной борьбы
Более 300 спортсменов из всех районов Норильска, а также из Дудинки и посёлка Носок собрались в последние два дня февраля в Доме физической культуры, чтобы выяснить, кто из них сильнее.
В состязаниях по вольной борьбе приняли участие 85 борцов из Талнаха и Носка. Наилучшие результаты показали Роман Сурский (2006 г.р.), Джавид Рамазанов (2006 г.р.), Илья Овчинников (2008 г.р.), Александр Яр (2006 г.р.).
Соревнования по греко-римской борьбе собрали 95 участников из Центрального района Норильска, Кайеркана, Дудинки и Носка. Лучше других боролись Хамза Курбанов (2009 г.р.), Джамурза Джамурзаев (2010 г.р.), Саид Амирбеков (2010 г.р.).
Фестиваль собрал и дзюдоистов - 141 норильчанина. Особо проявили себя Низами Казумов (2007 г.р.), Рауф Рамазамов (2005 г.р.), Даниил Садыков (2009 г.р.), Алтай Велиев (2005 г.р.), Дмитрий Тезик (2005 г.р.).