В Норильске прошла церемония посвящения в футболисты

Игроки и тренеры мини-футбольного клуба «Норильский никель» поздравили юных спортсменов, а также презентовали пятилетним воспитанникам именные комплекты игровой формы. Свою первую именную футболку с логотипом «Норникеля» получили 45 юных футболистов.

— Сегодня при поддержке мини-футбольного клуба «Норильский никель» и наших партнеров «X-fit Север» со спортхоллом «Айка» решили наградить самых маленьких игроков, которые делают первые шаги в спорте и мини-футболе в частности. Для детей это прекрасный праздник, многие из них настолько обрадовались подарку, что, наверное, и ночью будут спать в этой форме. На лицах детей радость и эмоции, а это главный стимул нашей работы. Отрадно и то, что с мини-футболом они знакомятся на паркете нового современного спортсооружения. Недалёк тот день, когда некоторые из этих ребят пополнят профессиональные команды и, я надеюсь, в том числе и состав «Норильского никеля». Ну а если кто-то из них выберет другой вид спорта, я не буду расстраиваться, поскольку главное для нас – привить детям любовь к спорту, - отметил Александр Соколов, старший тренер юношеских команд МФК «Норильский никель».

Специалист, ранее возглавлявший ряд профессиональных мини-футбольных клубов России и Казахстана, отметил, что сегодня в структуре «никельщиков» 125 детей в возрасте от пяти до девяти лет, причем не только мальчиков, но и девочек, что для норильского мини-футбола непривычное явление: «У нас семь девочек в разных группах, они искренне любят игру, а некоторые в чем-то даже превосходят мальчишек. Уже сейчас мы задумываемся над тем, чтобы открыть отдельную группу девочек, и возможно, скоро так и сделаем».

После торжественной части, на которой также присутствовали родители спортсменов, игроки «Норильского никеля» провели с детьми товарищескую встречу, в которой победили дружба и футбол.