В Норильске прошло первенство по хоккею «Золотая шайба»

Участниками соревнований стали ребята 2009-2010 г. р.

В рамках турнира на крытом катке «Умка» спортивного комплекса «Талнах» 9 января состоялся матч между командами «Умка–2009» и «Умка–2010». Спортсмены первой команды выиграли со счётом 10:9. Всего в турнире пять команд–участников. По результатам игр лучшие спортсмены будут зачислены в сборную Норильска и в феврале поедут защищать честь города на краевых соревнованиях. Напомним, в прошлом году норильская команда «Заполярник» заняла почётное третье место, в этом году тренеры и спортсмены рассчитывают улучшить результат.

Главный судья соревнований Алексей Рашитов рассказал, что и сам, являясь воспитанником нашей хоккейной школы, считает её одной из лучших в стране, и что у ребят есть все шансы на победу.