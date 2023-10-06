В Норильске растёт популярность бодибилдинга среди девушек

Например, в марте 2023 года прошли соревнования по фитнесу для девушек, где участницы, помимо спортивных достижений, должны были продемонстрировать неповторимый образ. А с этой осени новая категория «Фитнес–дива» («Артистик модель») введена по всей России.

В Норильске звание фитнес–дивы заслужила Виктория Ренговская, мастер-тренер по групповым программам спортхолла «Айка». Также она стала абсолютным чемпионом в категории «Фитнес–бикини», принеся «Айке» победу по очкам в командном зачёте. Чуть позже Виктория организовала свою команду FBP Victory. Результат командных усилий девушки недавно продемонстрировали на местных соревнованиях по бодибилдингу и фитнесу — спортсменки заняли лидерские и призовые места. Эрика Митюшкина стала абсолютным чемпионом в номинации «Бодифитнес». Мария Чильчигашева получила бронзу в номинации «Фитнес–бикини» (до 166 см). А абсолютным чемпионом в номинации «Фитнес–модель» и серебряным призёром в номинации «Фитнес–бикикни» (выше 166 см) среди мастеров стала Ольга Гребенюк.

Чтобы подтвердить достигнутые результаты, Ольга Гребенюк вместе с тренером отправилась на региональные соревнования. И снова показала высокие класс! Она стала чемпионом Красноярского края в категории «Фитнес–модель» среди мастеров и вице-чемпионом в категории «Фитнес–бикини» (мастера). Также она завоевала бронзу в категории «Фитнес–модель» (выше 166 см). Ольга вошла в топ-5 сильнейших спортсменов в категории «Фитнес–бикини» (выше 166 см). Всего за осенний сезон спортсменка собрала семь медалей. В общей копилке команды FBP Victory — 12 наград. Желаем девушкам новых побед!