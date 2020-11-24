В Норильске разыграли Кубок города по бадминтону

При этом, как рассказали организаторы, в турнире, который прошёл в Доме спорта БОКМО, участвовало рекордно малое число спортсменов, только 24 человека. Впрочем, в «ковидное» время это неудивительно и даже правильно, считают они: сейчас важны меры предосторожности.

Но численность участников не сказалась на зрелищности игр. По итогам выступлений у женщин победу отпраздновала Елена Драмарецкая, у мужчин – Виталий Соболев. Среди парных команд первыми стали Елена Драмарецкая и Светлана Пашковская, а также и Андрей Моисеев и Олег Гейниш. В смешанных разрядах не было равных Елене Драмарецкой и Виталию Соболеву.

Лучшим судьёй турнира признан Василий Вайдонов, а Ульфат Асадулин и Светлана Пашковская награждены дипломами за пропаганду бадминтона и добросовестный труд.

Следующие выступления бадминтонистов - открытый чемпионат Норильска - запланированы только на апрель 2021 года.