В Норильске разыграли Кубок города по бадминтону
В Норильске разыграли Кубок города по бадминтону
Первые и единственные в этом году соревнования посвятили Году памяти и славы, 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню воинской славы.
При этом, как рассказали организаторы, в турнире, который прошёл в Доме спорта БОКМО, участвовало рекордно малое число спортсменов, только 24 человека. Впрочем, в «ковидное» время это неудивительно и даже правильно, считают они: сейчас важны меры предосторожности.
Но численность участников не сказалась на зрелищности игр. По итогам выступлений у женщин победу отпраздновала Елена Драмарецкая, у мужчин – Виталий Соболев. Среди парных команд первыми стали Елена Драмарецкая и Светлана Пашковская, а также и Андрей Моисеев и Олег Гейниш. В смешанных разрядах не было равных Елене Драмарецкой и Виталию Соболеву.
Лучшим судьёй турнира признан Василий Вайдонов, а Ульфат Асадулин и Светлана Пашковская награждены дипломами за пропаганду бадминтона и добросовестный труд.
Следующие выступления бадминтонистов - открытый чемпионат Норильска - запланированы только на апрель 2021 года.