В Норильске решат вопрос с дефицитом льда для зимних видов спорта

Министр спорта Красноярского края Денис Петровский провёл рабочую встречу в онлайн-режиме с начальником управления по спорту администрации города Норильска Алексеем Лягиным.

Денис Петровский сообщил, что в социальных сетях появилось обращение северян, в котором они просят помочь им в решении наболевшей проблемы. В частности речь идёт о фигурном катании.

Исторически отделение фигурного катания базируется во Дворце спорта «Арктика». С этого года площадка стала также домашней ареной профессиональной хоккейной команды «Норильск». В текущем игровом сезоне они стали дебютантами Всероссийской хоккейной лиги.

В то же время здесь проводятся сеансы массового катания, игры Ночной хоккейной лиги и тренировки юных хоккеистов. Главным вопросом совещания стал вопрос о том, как разгрузить «Арктику».

Первым решением стало появление искусственного льда на катке «Льдинка». Система намораживания начнёт функционировать уже следующим летом. Это позволит разделить потоки.

Второе: «Норникель» ещё весной 2023 года анонсировал строительство нового ледового дворца с двумя аренами. Тогда льда станет ещё больше, что также поможет снизить нагрузку на «Арктику». Спортобъект планируют возвести к 2026 году.