В Норильске состоялись чемпионаты города по армрестлингу и бодибилдингу

В армрестлинге соревновались шесть команд, в общей сложности 56 человек. Борьба на руках проводилась в шести весовых категориях — 65, 70, 80, 85, 90, 100 и 100+ кг, традиционно участвовали только мужчины. Победителем чемпионата стала команда X-Fit, набравшая 257 баллов. Второе и третье места достались командам «Норильск» и «Осетия». По итогам состязаний была сформирована сборная города, которая представит Норильск на краевом чемпионате 16 октября. В команду вошли Александр Огрин (65 кг), Тимур Чохели (75 кг), Отар Елоев (80 кг), Сергей Сафонов (85 кг), Константин Колле (100 кг), Артур Хамоян (110 кг) и Валерий Давлатов (110+ кг).

Чемпионат по бодибилдингу собрал 11 участников. Победителем стала талнахская команда «Антарес». Личное золото в номинации «Бодибилдинг» завоевал Виталий Алексеев. Второе место досталось Ивану Кушкову, третье — Виталию Казанцеву. Не остались в стороне и девушки. В категории «Фитнес-бикини» лучшей стала Полина Волошина, второе и третье места заняли Юлия Канаух и Наталья Толмачёва. Лучшей фитнес-моделью стала Яна Глебова, второе место — Юлия Косицинская, третье — Валерия Макеева.

Как рассказал президент Федерации бодибилдинга Норильска Александр Полканов, норильские спортсмены отличились и на прошедшем краевом чемпионате по бодибилдингу. Виталий Алексеев и там завоевал первое место в категории «Бодибилдинг» (до 90 кг), получив приз за лучшую произвольную программу. Теперь ему предстоит поездка на чемпионат России, который состоится в Тюмени в конце октября. Виталий выступит в составе сборной нашего региона. Яна Глебова стала второй на региональном чемпионате фитнес-моделей (выше 166 см), а Иван Кушков подошёл вплотную к пьедесталу почёта, заняв четвёртое место в классическом бодибилдинге (выше 180 см). Ещё одна наша спортсменка Юлия Сидорова заняла десятое место в категории «Фитнес-бикини» (до 169 см).