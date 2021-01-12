В Норильске состоялся чемпионат города по пауэрлифтингу в личном и командном зачёте
В Норильске состоялся чемпионат города по пауэрлифтингу в личном и командном зачёте
Соревнования принимал талнахский спортзал «Горняк», выступали спортсмены в классическом троеборье. Победителей определили в пяти мужских категориях и пяти женских.
В категории
Абсолютным победителем среди мужчин в троеборье стал мастер спорта Марат Шарафутдинов.
У женщин победу в категории
Помимо того, определялись призёры в жиме штанги лёжа. Среди мужчин абсолютным победителем стал также Марат Шарафутдинов, среди женщин — Наталья Сараманова.
В командном первенстве, отметил главный судья турнира Евгений Кретов, места распределились следующим образом: победу праздновала команда «Арктика» (одноимённого дворца спорта), второе место заняла команда «Горняк» (спорткомплекса «Талнах»), третье — команда спортшколы № 5 (Кайеркан).