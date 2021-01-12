В Норильске состоялся чемпионат города по пауэрлифтингу в личном и командном зачёте

В категории 74 кг на высшую ступень пьедестала взошёл Янек Кочергин; в категории 83 кг — Роман Сараманов; в категории 93 кг — Борис Скрипко; в категории 105 кг — Марат Шарафутдинов, в категории 120 кг — Александр Дружинин.

Абсолютным победителем среди мужчин в троеборье стал мастер спорта Марат Шарафутдинов.

У женщин победу в категории 47 кг праздновала Кристина Окко; в категории 52 кг — Рамзия Зиятдинова; в категории 72 кг — Наталья Сараманова; в категории 84 кг — Анаит Алексанян; в категории свыше 84 кг — Зумруд Мамедова. Абсолютной победительницей стала Наталья Сараманова, мастер спорта России.

Помимо того, определялись призёры в жиме штанги лёжа. Среди мужчин абсолютным победителем стал также Марат Шарафутдинов, среди женщин — Наталья Сараманова.

В командном первенстве, отметил главный судья турнира Евгений Кретов, места распределились следующим образом: победу праздновала команда «Арктика» (одноимённого дворца спорта), второе место заняла команда «Горняк» (спорткомплекса «Талнах»), третье — команда спортшколы № 5 (Кайеркан).