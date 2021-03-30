В Норильске стартовал 17-й марафон здоровья «Лыжня «Норникеля» — 2021»

«Для Норильска «Лыжня «Норникеля» — настоящее событие, праздник здорового образа жизни. Благодарю участников за то, что прививают любовь к спорту молодому поколению, и всех организаторов — за проведение такого важного и яркого мероприятия», — поблагодарила Наталья Коростелева, заместитель главы Норильска по социальной политике на торжественной церемонии открытия лыжни. Она также анонсировала проведение уже несколько раз переносившейся «Лыжни России», которая пройдёт 3 апреля и по времени будет совмещена с корпоративным марафоном здоровья.

Как в свою очередь отметил Игорь Щепилов, начальник управления корпоративных проектов ЗФ «Норникель», «Лыжня «Норникеля» стала ярчайшей страницей в корпоративных соревнованиях: «Сегодня отличная погода для стартов, надеюсь, через три недели мы сможем поздравить лучших из лучших. Я каждому желаю победить».

В этом году также традиционно объявлен конкурс на звание самого активного участника марафона «Лыжня «Норникеля», который продлится до 11 апреля. Победители определятся в личных зачётах (мужчины и женщины отдельно), командном зачёте (семьи) и среди предприятий «Норникеля». В ЗФ напомнили, что в конкурсе принимают участие работники филиалов и РОКС компании и члены их семей. Прокат лыж для них будет бесплатным, но необходима предварительная регистрация (справки по телефонам 25-38-39, 25-81-21).

Антонина Кривенко, главный специалист организационного отдела управления корпоративных проектов Заполярного филиала «Норникеля», отметила, что ежегодно участники конкурса проходят тысячи километров лыжни. Например, в 2013 году в конкурсе приняли участие 2612 человек, которые прошли 18 772 км. Годом позже 2076 человек прошли на лыжах 20 498 км. Исторический максимум был в 2016-м: порядка тысячи человек прошли 22 066 км! В 2020 году в связи с ограничительными мерами марафон здоровья «Лыжня «Норникеля» не проводился, так что у любителей лыж теперь есть возможность наверстать упущенное.

В этом году после завершения конкурса на звание самого активного участника марафона «Лыжня «Норникеля» 15 и 16 апреля на лыжной базе «Оль–Гуль» пройдут корпоративные лыжные старты, в том числе с приглашением гостей с Кольской ГМК Мурманского филиала (намечены личные гонки и эстафеты). 17 апреля всех ждут на торжественную церемонию награждения победителей конкурса и соревнований по лыжным гонкам, намечен массовый старт для всех желающих. В программе праздника — работа игровых зон, полевой кухни, пробег корпоративной солидарности и семейные эстафеты.