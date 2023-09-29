В Норильске стартовал девятый сезон программы «Мини-футбол — в школу. Регион Заполярье»

Совместная программа АМФР и «Норникеля» реализуется в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол — в школу» (в котором ежегодно принимают участие более двух миллионов школьников из всех регионов страны) на территориях присутствия компании. В Заполярье программа охватила все школы, ребята (как мальчики, так и девочки) участвуют в футбольных состязаниях в четырёх возрастных группах.

Ежегодно на протяжении почти 10 лет для всех участников и организаторов занятий и соревнований по мини-футболу проводятся лекции, мастер-классы и тренировки. В этот раз представители АМФР провели три дня в Норильске и ещё два — в Дудинке.

Секреты тренерского мастерства раскрывал ведущий методист АМФР, двукратный обладатель Кубка УЕФА, победитель первых Игр стран СНГ Сергей Белокуров, а блок судейства с последующим тестированием участников провёл Даниил Кот.

Сергей Белокуров не первый раз посещает наш город, в том числе в рамках футбольной программы, и отмечает заметный рост мастерства местных ребят:

– Я вижу, как ребята занимаются, насколько высок уровень их подготовки. Благодаря проекту мини–футбольные команды появились почти в каждом общеобразовательном учреждении Норильска, большую работу с молодёжью проводит МФК «Норильский никель». Клуб очень серьёзно относится к замене поколений игроков. Выстроена параллель подготовки, в городе работает «Академия футзала», ведутся детско-юношеские группы. Вообще, Норильску есть кем гордиться: например, ваш земляк Иван Чишкала сегодня играет в португальской «Бенфике» и является членом сборной страны. Многие выпускники местной школы мини-футбола выступали в юношеских сборных, а сегодня заняты в профессиональных клубах. Здорово, если такая тенденция продолжится.

В свою очередь Даниил Кот, координатор работы арбитров, методист «Академии футзала», а в прошлом организатор многих местных футбольных соревнований различного уровня, познакомил слушателей с изменениями в правилах мини-футбола, произошедшими за последние годы:

– Корректировки есть почти в каждом из 17 правил. После лекций мы проводим тестирование, чтобы понять, насколько учителя физкультуры, которые чаще всего общаются с участниками школьных команд, знают правила игры. В дальнейшем планируем выдавать сертификаты тем, кто прошёл обучение.

Даниил уверен, что программа «Мини-футбол — в школу. Регион Заполярье» весьма эффективна:

– Часть результата мы увидим позже, когда эти ребята войдут в трудовые коллективы и профессиональные команды. Но некоторые успехи заметны уже сегодня, когда дети переходят в спортшколы, а позже попадают в сборные города и мини-футбольные клубы. Важно, что в рамках проекта участникам программы выдаются спортивный инвентарь, экипировка и методическая литература от Ассоциации мини-футбола России и партнёров проекта.

Денис Федяев, заместитель генерального секретаря АМФР, куратор программы, добавил, что в этом году увеличено число семинаров, мастер-классов и объём спортинвентаря и экипировки для школ-участниц.

Помимо этого в рамках проекта МФК «Норильский никель» проводит на паркете «Айки» традиционный детский турнир «Полярный мишка». На протяжении всего учебного года школьные команды соревнуются, чтобы выявить сильнейших в разных возрастных категориях. По итогам муниципальных стартов победители получают право выступить во Всероссийском финале «Мини-футбол — в школу», минуя региональные соревнования. Большой финал пройдёт в марте в Нижегородской области.

Кстати, норильские школьники являются одними из лидеров всероссийского проекта: в их багаже — чемпионство команды школы № 42 (четыре года назад) и бронза футболистов из школы № 38 (сезон 2020/2021 года). А в прошлом году из Большого Норильска в Нижегородскую область отправились команды гимназии № 1 (в двух возрастных группах), школ № 37, 38 и 42. Последние стали бронзовыми призёрами турнира среди юношей 2006-2007 года рождения. Лучшим вратарём среди игроков 2004-2005 года рождения стал Артём Хлюпин из гимназии № 1.