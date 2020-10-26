В Норильске в 14-й раз прошёл открытый краевой турнир по боксу на призы группы компаний «Жар.Птица»

В этом году на соревнования заявились боксёры четырёх возрастных категорий: юноши 10-11 лет, 12-13, 14-15 лет, а также 17 и старше. Турнир носит статус краевого, но, к сожалению, из-за сложной эпидобстановки на него не прибыли приглашённые спортсмены из Новочеркасска, Санкт-Петербурга, Москвы, других городов, а также из северных посёлков Таймыра. Но турнир смогли посетить приезжие судьи: главным судьёй выступил Сергей Алексеевич Могутнов, известный в прошлом норильский тренер, сегодня работающий в Питере; из Москвы приехал Роман Линчук; из Назарово - Дмитрий Перковский.

Максим Трофимов, тренер спортшколы №4:

- Из-за пандемии не было кворума участников, который позволил бы присвоить звание КМС участникам, выполнившим норматив. А юношеские разряды ребята, заслужившие их, получат. Но, честно говоря, ценность этого турнира в боевой практике, а разряды и звания у ребят ещё будут.

Он отметил, что не все городские соревнования собирают взрослых спортсменов, следить за выступлением которых всегда интересно. В этом году на турнире взрослых боксёров было меньше, чем обычно, и всё же федерация бокса выставила несколько пар.

- Зато поединки были яркими. Например, бой супертяжеловесов(+91 кг), который выиграл Влад Каличинский, выпускник спортшколы №4. Он продолжает заниматься боксом и выступает во взрослой группе. Ещё один бой остался за другим нашим выпускником Асланбеком Насыровым - он одержал победу в категории 60 кг. А вот в категории 75 кг первым стал представитель спортклуба «Олимп», победивший спортсмена спортшколы №5. Бой был конкурентным и зрелищным, хотя боксёр из «Олимпа» старше и опытнее своего визави, - поясняет собеседник.

В целом, по мнению Максима Трофимова, турнир получился: ребята порадовали подготовкой. В период карантина спортсмены продолжали тренировки, чтобы не растерять кондиции. Проблема лишь одна, говорит он - отсутствие серьёзной боевой практики. Турнир открытия сезона прошёл две недели назад, а до него соревнований не было полгода. Но ведущие спортсмены, говорит он, продемонстрировали доминирование в своих категориях.

- Денис Карасёв, Сармат Дзуцев, Богдан Ковальчук известны в крае и Сибири, на турнирах любого уровня их воспринимают как лидеров в своих категориях. Но в условиях отсутствия выездов неизбежно начнётся регресс. Потому сейчас мы стараемся найти выезды на ноябрь-декабрь, чтобы ребята не «застаивались» в Норильске и могли подтвердить свой класс на других школах бокса. Мы готовы соревноваться при любых требованиях, в том числе без зрителей, - говорит он.

Денис Дурасов, замглавного судьи турнира, старший тренер отделения бокса спортшколы единоборств (СШЕ), говорит, что ребята долгое время готовились к первенству края в Шарыпово, но турнир только в октябре переносили трижды, а потом и вовсе отменили. Особенно обидно, учитывая уровень готовности норильских ребят. Турнир на призы «Жар.Птицы» доказал высокую конкурентоспособность спортсменов:

- Судя по боям, прошедшим на соревнованиях, на выезде некоторые спортсмены могли бы войти в сборную страны. Норильская школа бокса всегда отличалась хорошей подготовкой, наши ребята многие годы заслуженно входят в сборную края. Я не помню ни одного случая за последние лет 15, чтобы так не было. В этом году мы в карантин готовились онлайн, потом - на воздухе, а летом выезжали на сборы в Анапу и Пензу. Готовились к осени, но, к сожалению, пока сидим без выездов. Хорошо, есть крупный городской турнир, благодаря которому ребята могут держать себя в форме.

По итогам двух дней выступления определено около 30 победителей турнира на призы «Жар. Птицы». Кроме того, традиционно присвоены номинации лучших спортсменов в каждом возрасте. Лучшими боксёрами признаны: Монастырский Максим (СШ 4), Владимир Бурдаков (СШЕ), Денис Карасёв, Владислав Каличинский (оба - СШ 4). За волю к победе отмечены: Нариман Казумов, Адель Дурдыев (оба - СШЕ), Дзуцев Сармат (СШ 4), Максим Шалыгин (клуб «Олимп»).

- Огромное спасибо Виктору Коновалову, а также фонду «Территория добра» и его председателю Наталье Солодовник, без помощи которых не было бы этого турнира. Они делают большое дело, помогая в спортивном развитии наших детей и подростков, - поблагодарили тренеры.

В следующий раз боксёры соберутся на открытое первенство спортшколы №4 20-22 ноября, ожидается выступление не только норильских, но и дудинских спортсменов. Осталось лишь дождаться, что на это скажет эпидобстановка.