В Норильске в память о бойцах, погибших в локальных конфликтах, прошёл турнир по армейскому рукопашному бою.

Дом спорта БОКМО принял IX Открытое первенство города по АРБ. Турнир собрал около ста юношей и девушек, соревновавшихся в трёх возрастных категориях: 12-13, 14-15 и 16-17 лет. Было разыграно 29 комплектов наград.

Как отметил руководитель норильского отделения Федерации армейского рукопашного боя Виктор Диконенко, в связи с пандемией количество выступающих на турнире спортсменов сократилось на 40%.

- Раньше турнир собирал по 160 участников. Вообще, количество занимающихся уменьшилось: многих не допускают до тренировок и соревнований родители. Мы надеемся на сознательность горожан, понимающих важность повсеместной вакцинации и ношения масок – чем быстрее будет достигнут коллективный иммунитет, тем скорее мы вернёмся к привычной жизни.

Перед началом памятного турнира спортсменов приветствовали советник главы Норильска по вопросам гражданско-патриотического воспитания, председатель местного отделения «Боевого братства» Валерий Шабурин, председатель местной общественной организации «Пограничное братство» Дмитрий Губарев, а также командир войсковой части № 40919, майор Игорь Кравцов. Они поблагодарили юных норильчан за участие в столь значимом мероприятии и пожелали будущим защитникам Отечества показать достойные результаты. В финале соревнований ветераны и военнослужащие приняли участие в церемонии награждения лучших бойцов.

Сейчас некоторые норильские рукопашники готовятся к выездным соревнованиям. В феврале состоится первенство края, которое станет отборочным на состязания Сибири, на конец марта запланировано проведение первенства России. Норильск будут представлять спортсмены 14-15 и 16-17 лет. Предварят поездку сборы в Красноярском кадетском училище.

- Норильские бойцы - призёры и чемпионы края 2021 года, так что мы ждём от них хороших результатов. Правда, на первенство России они отправятся впервые, сейчас у нас идёт смена поколений. В прошлом году на первенство России ездили старшие, 17-тилетние ребята. Сегодня они наши выпускники, студенты российских вузов, - отметил Виктор Диконенко.

Он также поделился хорошей новостью для городской Федерации АРБ: норильское отделение получило лицензию на право представления спортсменов на первенстве страны, минуя уровень края и Сибири в случае, если погодные условия не позволили выехать на эти старты.

- У нас особенная территория, и будет несправедливо, если ребята не смогут попасть на соревнования, к которым они так упорно готовятся, из-за непогоды. Поэтому мы долго добивались получения этого документа. Но мы не собираемся пропускать соревнования региона или Сибири, позволяющие набрать нужный опыт без уважительной причины, - резюмировал руководитель федерации АРБ Норильска.