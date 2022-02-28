МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильске вновь пройдёт армейский биатлон

В Норильске вновь пройдёт армейский биатлон

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В Норильске вновь пройдёт армейский биатлон

Соревнования состоятся на стадионе «Заполярник» 12 марта и будут посвящены Дню защитника Отечества. К участию приглашаются организации.

В Норильске вновь пройдёт армейский биатлон

В программе стартов: дистанция 500 м на лыжах (свободный стиль), приход на огневой рубеж, стрельба одиночными выстрелами из электронного оружия по мишени, расположенной на расстоянии 10 м из положения стоя (пять выстрелов). За промахи в стрельбе начисляется штрафное время.

Команды, желающие состязаться, должны подать заявку до 10 марта (на одного участника в возрасте старше 14 лет). Участие бесплатное.

Организаторы уточняют, что есть возможность попробовать свои силы и подобрать лыжи перед соревнованиями.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-903-929-57-29 (Юлия Позднева, главный секретарь соревнований).

Фото участников соревнований
28 февраля в 12:11 510
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