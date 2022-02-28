В Норильске вновь пройдёт армейский биатлон
В Норильске вновь пройдёт армейский биатлон
Соревнования состоятся на стадионе «Заполярник» 12 марта и будут посвящены Дню защитника Отечества. К участию приглашаются организации.
В программе стартов: дистанция 500 м на лыжах (свободный стиль), приход на огневой рубеж, стрельба одиночными выстрелами из электронного оружия по мишени, расположенной на расстоянии 10 м из положения стоя (пять выстрелов). За промахи в стрельбе начисляется штрафное время.
Команды, желающие состязаться, должны подать заявку до 10 марта (на одного участника в возрасте старше 14 лет). Участие бесплатное.
Организаторы уточняют, что есть возможность попробовать свои силы и подобрать лыжи перед соревнованиями.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-903-929-57-29 (Юлия Позднева, главный секретарь соревнований).