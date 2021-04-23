В Норильске впервые пройдет хоккейный турнир «Кубок «Норникеля»

Турнир пройдет по круговой системе, где каждая команда сыграет с каждой на протяжении трёх игровых дней. Игры пройдут с 25 по 27 апреля. В день финальных встреч состоится церемония награждения команд. Призёры турнира получат медали, а команда-победитель станет обладателем кубка. Организаторы надеются, что хоккейный турнир «Кубок Норникеля» будет традиционным и станет неотъемлемой частью хоккейной жизни Крайнего Севера.

Любопытно, что в рамках турнира для участников запланированы не только спортивные мероприятия, но и культурные. Чтобы лучше познакомиться с принимающим городом, команды из Москвы отправятся на экскурсию по Норильску и посетят городские музеи.

Кроме того, в эти же дни - с 24 по 27 апреля - состоится уже пятый семинар для тренерских и судейских кадров. Участники семинаров - тренеры и арбитры из Норильска, Дудинки и Печенгского округа Мурманской области - обмениваются мнениями по актуальным вопросам, делятся полезным опытом, получают новые важные знания и навыки. В течение трёх дней специалисты ФХР проведут теоретические и практические занятия, мастер-классы для судей и тренеров на льду и в спортивном зале. Программа семинара составлена на основе научно-методических и практических разработок Национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина», генеральным партнёром которой является компания «Норникель».

Первый день семинара, 24 апреля, будет посвящен вопросам судейства. Специальным спикером судейского модуля станет Торнике Кучава, действующий арбитр КХЛ, который проведет практическое занятие по ледовой подготовке с местными коллегами, а также поделится опытом профессиональной работы на высшем уровне.

26 и 27 апреля отведены для тренеров. В программе тренерского модуля такие темы, как «Основы рационального планирования учебно-тренировочного процесса в детско-юношеском хоккее», «Индивидуальная тактическая подготовка», «Совершенствование скоростных способностей», а также практические мастер-классы. Запланирован и круглый стол, участники которого обсудят насущный вопрос вовлечения родителей в тренировочный процесс и выработают рекомендации для родителей юных хоккеистов.

По итогам семинара слушатели получат сертификаты о прохождении обучающего курса, начало которому было положено ещё в октябре 2019 года.