В Норильске впервые пройдёт зимний Кубок «Боевого братства»

Кубок будет посвящён памяти первого председателя «Пограничного братства» Олега Бурулёва, которого не стало совсем недавно.

- К сожалению, пандемия не щадит никого, и в память о нашем боевом товарище мы хотели бы провести Кубок. Вообще идея подобных соревнований - первых в истории города зимних тактических игр — витала давно, мы планировали, что её участниками станут дети. Но опять же пандемия диктует свои правила, и участниками первого кубка станут взрослые, поскольку собирать большие детские коллективы сегодня нельзя. Взрослые команды гораздо меньше по численности, и мероприятие не будет сверхмассовым, - рассказал один из организаторов соревнований Дмитрий Губарев, заместитель председателя общественной организации «Пограничное братство». Соревнования организовываются совместно с «Боевым братством» и всероссийской ассоциацией морских пехотинцев «Тайфун», при личной поддержке их председателей Валерия Шабурина и Ивана Герасимова.

Если бы участниками стали школьные команды 12-18 лет, как планировалось изначально, в каждую команду набирали бы по 15-20 человек, но для взрослых программу поменяли, и в каждую команду входит по три участника.

Своё участие уже подтвердили ветераны погранвойск, ВДВ, МВД, действующие военнослужащие, общественные организации - «Полярный лис», «Союз», «Гранит», представители Молодёжного парламента и другие - одним словом, все, кто верен армейскому духу. Больше того: от мужчин не отстали и девушки, которых язык не повернётся назвать в такой ситуации слабым полом. На соревнования уже заявились, как минимум, три женские команды. Возможно, будет и больше.

Соревнования пройдут 29 ноября на «Оль-Гуле». Предполагается, что участники - с утяжелителем в виде ящика с патронами, автоматом Калашникова и четырьмя полными «магазинами» - пройдут полосу препятствий, включающую бег на лыжах в экипировке; лаз по-пластунски в экипировке; передвижение на огневой рубеж; отжимания перед стрельбой на огневом рубеже; стрельба из холощённого оружия одиночными по мишеням из различных положений; подтягивание гири и этой же рукой - метание гранаты.

Участники могут заявиться в двух категориях - до 45 лет и старше 45. Причём в младшей возрастной категории все участники должны будут преодолевать полосу препятствий полностью, те, кто старше 45 лет - в эстафетном режиме: каждый человек выполнит по два рубежа на выбор.

- Мы планируем, что соревнования будут проходить с 9 утра до самого вечера. Конечно, сам факт их проведения будет зависеть от эпидситуации. Что до погоды, то если мороз не будет превышать 15-20 градусов, все этапы проведём на улице. Если будет холоднее, сократим уличную программу, остальное перенесём в помещение, - рассказал Дмитрий Губарев. - Победители получат переходящий Кубок. Мы уверены, что первые тактические зимние игры - это интересно и лишний раз напомнит участникам и зрителям, что даже зимой можно с удовольствием и пользой провести время, приобщаясь к здоровому образу жизни.