В Норильске впервые с 2017 года пройдёт чемпионат города по бодибилдингу

Соревнования намечены на 11 сентября, так что у тех, кто желает принять участие, есть лето на подготовку, говорит президент Федерации бодибилдинга Норильска Александр Полканов.

Ожидается, что помимо собственно бодибилдинга, спортсмены выступят в номинациях «Фитнес-Бикини» и «Фитнес-Модель». Под вопросом «Пляжный бодибилдинг», «Фитнес (детский, юниоры, женщины)», «Классический бодибилдинг», «Боди-фитнес» - сейчас уточняются организаторские моменты.

Соревнования пройдут в «Синема Арт-Холле», запись участников и судей по телефону 8(913)504-15-45 или в Instagram - @polkanov_1.