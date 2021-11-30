В Норильске завершились чемпионат и первенство города по кикбоксингу

Соревнования, прошедшие в центре единоборств и фитнеса «Олимп», собрали свыше 40 спортсменов, состязавшихся в пяти возрастных категориях — от восьми до 18 лет и старше. Всего было разыграно 38 комплектов наград.

Как отметил главный судья чемпионата, президент федерации кикбоксинга города Георгий Гришанин, соревнования прошли хорошо и выполнили главную задачу — помогли сформировать сборную города для участия в первенстве и чемпионате края.

– Мы специально проводили соревнования во всех дисциплинах — лайт-, фулл-контакт и К1, чтобы выбрать лучших кикбоксёров, которые смогут представить город на региональном уровне. В прошлом году мы уже ездили на краевые соревнования и завоевали призовые места. В этом году мы не менее амбициозны — поедем за медалями и чемпионскими поясами. На чемпионате города мы оценили функциональную готовность ребят и отследили ошибки, которые ещё предстоит исправить во время подготовки к краевым стартам, — отметил он.

На соревнования команда из 10 отобранных спортсменов вылетит 9 декабря.

Георгий Гришанин напомнил, что в прошлом году от чемпионата города пришлось отказаться из-за пандемии коронавируса. Последний крупный городской турнир по кикбоксингу прошёл в апреле 2021 года — Кубок горняков.

- В следующем году мы также планируем провести минимум два турнира. Надеемся, ограничения этому не помешают, — отметили в федерации.