В норильском бассейне прошли соревнования, посвящённые памяти тренера-преподавателя Ларисы Кольцовой

В этом году традиционный турнир прошёл уже в пятый раз. Ларисы Кольцовой не стало шесть лет назад, но в прошлом году из-за пандемии пришлось отменить ежегодный турнир.

Соревнования собрали 84 юных воспитанника спортшколы плавания и водного поло и спортшколы № 4 (Талнах) в возрасте 8–10 лет, которым предстояло проплыть 50 метров на спине, 50 метров — вольным стилем и столько же — брассом. По результатам состязаний 36 пловцов получили третий юношеский спортивный разряд, 16 — второй, и двое — первый.

- В Норильске традиционно много желающих заниматься плаванием, потому и соревнования у нас обычно собирают много участников. Мы видим, что ребята действительно стараются — почти все заработали очередной разряд. Жаль, что в этот раз к нам не присоединились пловцы Кайеркана — им помешала приехать погода, но тем не мене состязания состоялись, — отметили тренеры.

Сейчас другие воспитанники спортшколы плавания собираются на выездные старты. Уже на днях одна группа спортсменов в возрасте 11—12 лет вылетит на учебно-тренировочные сборы в Красноярск, где будет готовиться к чемпионату и первенству края. Следом — группа постарше (15-16 лет) отправится в Волгоград для подбора и подготовки к первенству России. В спортшколе говорят, что выход наших пловцов на первенство России, учитывая огромную конкуренцию в этом спорте, — серьёзный шаг.