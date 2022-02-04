В Пекине стартовали XXIV зимние Олимпийские игры

Китайский строительный феномен

Алексей Кан – некогда ведущий и руководитель службы новостей «Северного города», шеф-редактор новостей красноярского «7 канала», ведущий и выпускающий редактор новостей китайского телеканала «CCTV-русский» переехал в Поднебесную десять лет назад. Он как раз застал тот самый момент, когда Пекин уже был окрылен опытом летней олимпиады 2008 года и только подумывал подавать заявку на проведение зимних игр в 2022 году.

Несмотря на то что китайская столица заявилась самой последней, многие европейские конкуренты уже успели сняться - Польша, Украина, Норвегия, Швеция либо выбыли из гонки - Швейцария, Испания, Германия.

- Главной соперницей Пекина тогда стала Алма-Ата, и Китай до последнего не был уверен в своей победе, так как города шли ноздря в ноздрю, - вспоминает Алексей Кан. - Но как показали события начала этого года, хорошо, что Казахстан не выиграл эту заявку. (Смеётся). В пользу Пекина сыграло ещё и то, что здесь осталась спортивная инфраструктура летней Олимпиады-2008. Китайские власти изначально указывали, что они уже на 40% обеспечены необходимыми объектами. Тем не менее, работа была проделана колоссальная. Ведь что нужно понимать про сам Пекин? Это очень сухой город и осадков здесь выпадает мало. Снег идёт два-три раза за всю зиму, и это всегда большое событие для китайцев. Все выходят на улицу, фотографируются, выкладывают в социальные сети селфи «Я и снег».

Поэтому олимпийские объекты разделили на три кластера. Первый – это бесснежная столица, ей достались главные события - Открытие и Закрытие Олимпиады, а также ледовые виды спорта: шорт-трек, фигурное катание, хоккей и кёрлинг — их проведут на крытых аренах. За снегом же в Китае нужно отправляться во второй кластер – это горный уезд Чжанцзякоу. В ста шестидесяти километрах северо-восточнее Пекина разместили горнолыжные трассы, трамплины и центр биатлона. Яньцин – третий кластер – «взял на себя» саночников и бобслеистов.

- Олимпийские кластеры соединили высокоскоростной железной дорогой и выделенными полосами, - рассказывает журналист. – Выделенки применяли ещё в 2008 году. На основных трассах определили отдельные полосы только для олимпийских шаттлов, которые ходят каждые полчаса. Высокоскоростные железные дороги – это вообще главная фишка Китая. Сегодня их общая протяжённость 40 тысяч километров. Раньше лидером в этом считалась Япония, но это было очень давно. Сейчас у Поднебесной абсолютное первенство. Например, от Пекина до Чжанцзякоу сегодня можно доехать меньше чем за час.

После десяти лет жизни в самой многонаселенной стране мира Алексея Кана китайские темпы строительства, которые весь мир считает чем-то заоблачным, уже не удивляют.

- Окна моей пекинской квартиры как раз выходили на старый сталелитейный завод «Шоуган Групп», где сейчас располагается офис оргкомитета Олимпийских игр. Впервые я его увидел в 2010 году, тогда завод уже был закрыт, его перенесли на искусственно созданный остров в Бохайском заливе Жёлтого моря. Уже в то время были планы организовать там парковую зону, облагородить технические озёра водосброса, очень похожие на наше озеро Долгое. Кстати, под одним из них построили огромную автомобильную парковку. Сегодня кроме штаб-квартиры игр в этом парке находится трамплин «Биг-эйр Шоуган», его возвели специально для этой Олимпиады. Если вы посмотрите на фотографии, то увидите спортсооружение на фоне производственных труб. Многие цеха сохранили свой внешний вид, просто их перестроили под офисные и торговые помещения, рестораны, кафе, гостиницы, салоны и магазины.

Строительство «Биг-Эйр Шоуган» началось в 2018 году, а завершилось 1 ноября 2019-го!!! Для нас это поразительно, потому что очень быстро, на взгляд китайцев – долго...

- Чтобы разобраться в феномене китайского строительства, воспользуемся элементарными примерами. Крымский мост, безусловно, очень серьёзный проект для России, наверное, самый масштабный со времен Советского союза. Современная комсомольская стройка, куда съезжались лучшие специалисты страны и стекались такие же средства. Его общая протяженность 19 километров. А в Китае находятся два крупнейших моста в мире. Примерно в одно время с Крымским строился морской мост из Гонконга в Макао и Чжухай, так как сам по себе он в форме латинской буквы «Y» и соединяет аж три точки. Его протяженность – 55 километров. Второй - трансокеанский мост через залив Ханчжоувань, его протяженность около 36 километров. А если брать те самые высокоскоростные железные дороги, то в России, например есть «Сапсан», который ходит из Питера в Москву, ну и сделали ветку до Нижнего Новгорода. Строительство ветки до Казани обсуждается уже 10 лет! Их общая протяженность не больше полутора тысяч километров, а в Китае - больше сорока тысяч. Между строительством в Китае и в России - огромная разница. Ведь в Поднебесной это очень мощный сектор экономики, занимающий порядка 15% ВВП. Поэтому организация сочинской Олимпиады требовала напряжения всех сил страны. А для Китая это совершенно нормально построить шесть-семь новых олимпийских объектов в короткий срок.

Накануне открытия игр в Пекине РБК сравнил стоимость зимних олимпиад, начиная с 1998 года. Самая дешёвая, прошедшая в Солт-Лейк Сити в 2002 году, — тогда было затрачено всего три миллиарда долларов. Самой дорогой стала сочинская Олимпиада - ещё до грянувшего экономического кризиса 2014 года она обошлась нашей стране без малого в 60 миллиардов. Подготовка к нынешней олимпиаде стоила Китаю четыре миллиарда долларов. И это во время пандемии, когда финансовые рынки рушатся...

Под колпаком

Главная особенность Олимпиады в Пекине -беспрецедентные противоковидные меры. Чего только стоит так называемый «олимпийский пузырь» - специальное замкнутое пространство начинается в отдельном коридоре международного аэропорта Пекина, включает в себя все три кластера с дорогами между ними. То есть попав в «пузырь», выйти из него уже не можешь. Все волонтёры, работающие на Олимпиаде, а их больше двух тысяч, живут исключительно в этом периметре. Для них построили специальное общежитие и организовали необходимую инфраструктуру: банковские и постовые отделения, медицинские центры, рестораны, салоны красоты, сувенирные магазины и многое другое. Главная цель - отделить спортсменов, весь персонал, журналистов и международные делегации от жителей столицы. «Люди из пузыря» не должны приближаться к рядовым пекинцам ближе чем на 10 метров.

- Нужно отметить, что для Китая лакмусовой бумажкой стала токийская летняя Олимпиада 2020 года. То, как прошли игры в пандемию в Японии, во многом определило действие китайских властей, - продолжает рассказ журналист из Поднебесной. – Заболеваемость в Токио начала расти прямо перед открытием, пришлось вводить чрезвычайное положение, и в итоге Олимпиада прошла без зрителей. Китайцы, на это посмотрев, решили, что не всё так страшно. Ну да, есть рост заболеваемости до тысячи человек, но это вполне терпимо в сравнении с нынешними суточными показателями во всем мире. В крайнем случае, можно, как в Японии, не пускать зрителей.

Ещё одним плюсом в пользу пекинской Олимпиады стало то, что Китай к этому времени научился давить локальные вспышки. После Уханя их было порядка пятидесяти по всей стране, просто не все из них попали в международное информационное поле, включая российское. Потому что на общем мировом фоне это даже не вспышки. Но Китай действовал и продолжает действовать очень жёсткими методами. Последний рост зафиксировали в начале декабря в городе Сиань провинции Шэньси и полностью победили его неделю назад. Это была крупнейшая вспышка после Уханя, когда в общей сложности выявили больше двух тысяч заболевших. Тогда город посадили на месячный карантин по уханьскому сценарию, в Китае эта схема хорошо отработана. В город не попасть, из города – не выйти; выявляя заболевших, на карантин сажают целыми микрорайонами; доступ не только в общественные места, но и повсеместно возможен только при предъявлении зелёного QR-кода; отслеживается, пересекался ли ты с заболевшим или нет. Вспышка в Сиане показала, что китайские власти даже при тысяче заболевших могут не допустить массового заражения. За неделю до Олимпиады выявили ещё 12 заражённых человек в районе Фэнтай, и снова весь микрорайон ушёл на карантин. Если смотреть на действия китайцев, складывается впечатление, что они паникуют. На самом деле, они вообще не паникуют, это обычный алгоритм действий после Уханя. И этот опыт показывает, что действуют китайцы правильно, реально крупных вспышек в стране, в отличие от всего мира, не было. Да, заболеваемость омикроном в Китае уже есть, но суть в том, что до начала декабря прошлого года нового штамма в Поднебесной вообще не было. Первые два случая выявили только в начале января, при том что в США уже в сентябре Омикрон доминировал над Дельтой - семьдесят пять процентов против двадцати пяти. Это не значит, что ситуация не изменится в ближайшем будущем, скорее всего перемены будут, но, повторюсь, в Китае не паникуют, у них всё давно отработано.

Враг моего врага – мой друг?

Ещё один вызов, с которым пришлось столкнуться Китаю накануне Олимпиады, это постоянное нагнетание ситуации вокруг возможного вторжения России на Украину. Любители теории заговоров вспомнили лето 2008-го, когда в день открытия Олимпиады в Пекине Грузия начала массированный артобстрел столицы Южной Осетии...

- Мы же понимаем, с чего началась вся эта история, - рассуждает Алексей Кан. - Агентство Bloomberg опубликовало сообщение: якобы Си Цзиньпин позвонил Владимиру Путину и попросил его не нападать на Украину во время проведения Олимпиады в Пекине. Китайский МИД оперативно опроверг это заявления. Но, во-первых, давайте оценим саму вероятность наступательной операции на территорию Незалежной. И здесь всё началось с мульки, которую закинул всё тот же Bloomberg ещё в сентябре прошлого года: якобы группировка российских войск численностью в сто тысяч солдат готовится к наступлению на Украину. С самого начала, когда вся эта тема начала муссироваться в СМИ по всему миру, украинские власти заявляли, что не считают возможным полномасштабные военные действия между Россией и Украиной. А Запад, прежде всего Вашингтон, продолжает игнорировать как заявление Москвы, так и отмазки Киева по этому вопросу. Американцы считают наступление практически неизбежным. И что в итоге вырисовывается? Волну подняли западные СМИ; их политики всё это активно поддержали; Украина не считает эту угрозу реальной, возможно, они так говорят, чтобы сохранить убегающих из страны инвесторов; а Москва использует всю эту шумиху, чтобы продавить те самые требования, которые не удалось продвинуть ещё в 90-е годы: о не расширении НАТО на Восток. Даже если допустить вариант вторжения, а с учётом крымской истории, которая стала полной неожиданностью для всех, такой сценарий можно проектировать и на Донбасс, войсковая операция масштаба Барбаросса, а это уже полноценная война, точно маловероятна.

«А при чём тут Китай?»,— спросите вы. Бывший норильчанин объясняет, что у этой нации на всё своя собственная позиция.

- Тут нужно знать менталитет китайцев. Они никогда ничего не заявляют прямо, такова особенность культуры. Даже если что-то из Пекина и звучало по поводу украинского вопроса, то это, скорее всего, было оформлено в виде главного олимпийского постулата о перемирии, когда во время мировых спортивных игр все орудия должны замолчать. Греки-то, в принципе, для чего Олимпийские игры придумали? Для того чтобы не воевать. Давайте, вместо того, чтобы мечами махать, просто помашем кулаками на ринге. Ещё один момент, - поясняет Алексей Кан. - Китайская внешняя политика многовекторная. Я вот смотрю, как в России воспринимают взаимоотношения Китая и Соединенных Штатов Америки и российско-китайские отношения. Я бы это назвал гиперболизацией, причем во все стороны. Да, конфликт между Китаем и США есть, но он имеет под собой, в первую очередь, экономическо-технологический характер. Это и узкая составляющая, связанная с торговлей и торговым дефицитом. И более широкая, которая заключается в беспокойстве США по поводу потери своего лидерства в мире. Технологическое развитие Китая в обозримом будущем может привести к тому, что США потеряет свое затянувшееся первенство. Это же касается и российско-китайских отношений, по крайней мере в призме российских СМИ. Пресса эти отношения подаёт как чуть ли не союзнические. Да, в Китае очень тепло относятся к русским, в первую очередь политическое руководство страны. Скорее всего, в силу одной простой причины, враг моего врага – мой друг. Хотя и это, по-моему, гиперболизация. Всем нужно понять, что в Китае никто не воспринимает США как врага. Да, в Поднебесной антиамериканская пропаганда, безусловно, присутствует, тем не менее есть один простой факт: Америка - крупнейший торговый партнёр Китая. Торговые отношения этих стран - это порядка шестисот миллиардов долларов в год. Для сравнения: китайско-российская торговля – 100 миллиардов в год. США может быть соперником, конкурентом, оппонентом, пытающимся сдерживать экономическое развитие Китая. Что касается России, наши главы действительно дружат, но, если взять простых китайцев, особенно живущих в центре страны, большинство из них даже не знают о существовании нашей страны. В их понимании, за самой северной границей их родины находится Северный Ледовитый океан. И я сейчас даже не утрирую! Многие знают Путина, но что собой представляет Россия, понятия не имеют и, если честно, даже знать не хотят. А вот про США знают все!

Философия возможностей

Пекин стал первым городом в истории, который принимает и летнюю, и зимнюю Олимпиады. Тем не менее акцентируют внимание на том, что зимние виды спорта и Китай несовместимы.

- Китайцы всегда оценивают себя реально, - подтверждает журналист из Пекина. – Во время подготовки к главному мировому спортивному событию в стране была организована большая кампания по продвижению зимних видов спорта, она и сейчас мощно транслируется китайскими средствами массовой информации. Простой пример - хоккей. Как только Поднебесная выиграла заявку, сразу был создан хоккейный клуб «Куньлунь Ред Стар». Название ему дали в честь священной для китайцев горной системы. Этот клуб уже играет в Континентальной хоккейной лиге, которая объединяет страны СНГ. Правда, пока не очень успешно там выступает.

Для подготовки хоккейной сборной хозяйка Олимпиады приглашала специалистов со всего мира – финнов, шведов, норвежцев и, конечно же, россиян. Кстати, первым тренером «Куньлунь Ред Стар» был Владимир Юрзинов, ранее тренировавший «Салават Юлаев», СКА «Санкт-Петербург», «Локомотив-Ярославль» и другие. И сейчас за команду выступают несколько легионеров из России.

- Здесь нужно принять тот факт, что ещё совсем недавно, в том числе до пекинской Олимпиады 2008 года, Китай даже в летних видах спорта не блистал, - разъясняет Алексей Кан. – Изменения произошли в последние 15-20 лет, и сегодня это носит лавинообразный характер. Сейчас и в большом теннисе есть сильные спортсмены из Поднебесной, а этот вид спорта никогда не был ни то что «китайским», не был даже «азиатским». Но китайцы это воспринимают иначе: раз у нас никогда не было славного спортивного прошлого, нужно создать славное спортивное будущее. С настольным теннисом так и вышло. Сегодня это главный национальный вид спорта, Китай доминирует в нем десятилетиями, начиная с конца 50-х годов, когда Ринг Гуотуан выиграл чемпионат мира в пинг-понге, став первым чемпионом во всей истории китайского спорта. После этого в стране произошел всплеск интереса к настольному теннису, столы появились на каждом шагу, и с этого момента никто не может остановить эту китайскую лавину и сдвинуть Китай с пьедестала почёта. Из 30 комплектов олимпийских наград за всю историю пинг-понга всего два раза (!) золото взяли не китайцы. Для китайцев отсутствие чемпионов сейчас не катастрофично, ведь это не значит, что так будет всегда. А вот когда чемпион наконец-то появится, тогда держитесь все!

Сегодня главной спортивной историей Олимпиады-2022 называют появление новой звезды фристайла Эйлин Гу. Девушка родилась в Сан-Франциско в китайско-американской семье. В 13 лет начала участвовать во взрослых соревнованиях. Сейчас ей восемнадцать, и за её плечами золото в биг-эйре и хафпайпе, и серебро в слоупстайле на юношеских Олимпийских играх в Лозане, три победы на Кубке мира. Некоторые даже уверены, что Гу может затмить по популярности российскую звездную фигуристку Камилу Валиеву.

- Сейчас Эйлин — самая раскрученная олимпийская спортсменка в Китае, - рассказывает «Заполярке» коллега. – Но самой обсуждаемой новостью стали даже не успехи юной фристайлистки, а то, что перед Олимпиадой в Пекине она сменила спортивную федерацию. До этого Эйлин Гу выступала за Соединенный Штаты Америки, а теперь представляет Китай. За неё болеет вся страна, ведь она довольно серьезно мотивировала свой поступок. Восходящая спортивная звезда заявила: «Я вижу, что отношение между Китаем и США напряженные, и мне это не нравится. Моё решение направлено не на раскол взаимоотношений между этими странами, а, напротив, на объединение двух мощных держав. Я хочу, чтобы мои болельщики в США болели за меня и как за представительницу Китая. Ведь я представляю обе страны на этой Олимпиаде». И у неё есть очень хорошие шансы стать олимпийской чемпионкой. И за неё реально болеет весь Китай, включая тех, кто понятия не имеет, что такое фристайл.

Из-за затянувшейся пандемии Алексею не удастся поработать на Олимпиаде в качестве журналиста. На чем бы лично он выстраивал свои материалы, сегодня сказать сложно. В Китае, впрочем как и везде, телевизионные каналы делятся на спортивные и другие. Спортивные редакции мало интересуются политической составляющей, хотя в последнее время спорт, в принципе, стал политизированным. Поэтому без этого точно не обойдётся.

- Мне думается, для Китая Олимпиада - всё же больше политическое событие, - резюмирует Алексей Кан. - Она показывает и вес страны на международной арене, и её способности в плане проведения таких крупных мероприятий, и в целом её возможности. То, что происходило перед Олимпиадой, во многом было связано с отбиванием атак, тем же дипломатическим бойкотом США. Когда ты играешь с западными СМИ на их поле, ты должен играть по их правилам, и в этом смысле китайские СМИ всё же проигрывают, да так же как и российские, честно говоря. То есть нужно действовать более профессионально, отбиваясь от нападок. Но мне кажется, когда Олимпиада начнётся, всё отойдет на второй план. На первый же выйдет спортивная составляющая, то самое спортивное зрелище, и уже просто не будет ни желания, ни времени заниматься политикой. Тем более, в Китае новый год наступил только что, а празднества продлятся аж 16 дней. В это время в стране - двухнедельные каникулы, китайцы всё время проводят в кругу семьи и в основном смотрят телевизор. Ведь на это и был расчёт: совместить два больших праздника – Олимпиаду и Новый год. Так что стоит последовать примеру хозяев главного мирового спортивного события - отринуть все дрязги и просто наслаждаться этим классным временем, болея за своих. Кем бы они ни были.