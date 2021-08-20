В понедельник в Норильске сыграют баскетболисты ЦСКА

Звёздный десант ЦСКА посетит Заполярье по приглашению «Норникеля» - владельца и генерального спонсора клуба. Сотрудничество лидера российского баскетбола и крупнейшего в мире производителя никеля и палладия началось в 2003 году. За это время ЦСКА 17 раз из 18 возможных играл в «Финале четырех» Евролиги и четыре раза выиграл этот трофей.

Центральным событием визита станет матч ЦСКА и сборной Норильского дивизиона, который состоится вечером 23 августа.

«ЦСКА - один из самых узнаваемых спортивных брендов России и за рубежом. Лидерские качества, командная работа, амбициозные цели и выверенная стратегия их достижения - все эти принципы характерны и для армейцев, и для нашей компании. Желаем команде удачи в новом сезоне! Уверены, что приезд ЦСКА станет событием для Норильска. А главным итогом визита будут мальчишки и девчонки, которые придут в спортивные секции после встречи со звёздами баскетбола. Для этого в Норильске создаются все возможности. Доступность спорта для жителей территории - один из обязательных критериев качества жизни. Мы системно работаем над развитием спортивной среды в Заполярье и приезд команд мирового уровня - один из инструментов этой программы», - отметила старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова.

Для армейцев подготовлена масштабная экскурсионная программа. Визит на Таймыр начнётся с посещения рудников «Комсомольский» и «Октябрьский», а также экскурсии на Надеждинский металлургический завод и объекты «Серной программы».

Также они проведут автограф-сессию, а в преддверии матча среди норильчан разыграют призы от звёздных баскетболистов. В инстаграм-аккаунте «Норникеля» проходит викторина, отвечая на вопросы которой можно стать обладателем памятных сувениров от ЦСКА.

В ходе визита армейцы также проведут несколько мастер-классов. Антон Юдин, Андреас Пистиолис, Денис Годлевский и другие выступят наставниками в ходе встреч с воспитанниками баскетбольной школы города, а также их тренерами.

Позднее армейцев в полном составе ждут в «Айке» на игру против Норильского дивизиона в составе которого, кстати, выступит старший вице-президент, руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин. Любопытно, что в составе гостей на поле выйдет призёр Олимпийских игр, самый результативный игрок Евролиги-2021 Алексей Швед. Его переход в ЦСКА стал одним из самых громких трансферов этого лета в европейском баскетболе.

Перед игрой в фойе откроется фотовыставка, запечатлевшая лучшие игры и моменты выступлений команды ЦСКА, а также норильской команды - на ней будут представлены кадры с корпоративных турниров по баскетболу. Спортивный праздник начнётся в 19.00.