В преддверии Дня защитника Отечества «Оль-Гуль» примет армейский биатлон

Участники будут соревноваться 21 февраля в 15.30: каждая организация может представить своего участника (старше 14 лет), всего планируется к допуску до 50 спортсменов, причём как из Норильска, так и из Дудинки. Участие бесплатное.

В программе три этапа: передвижение на лыжах 600 м свободным стилем, а также стрельба одиночными выстрелами на огневом рубеже; 600 м и стрельба очередью; 600 м свободным стилем. За промахи в стрельбе начисляется штрафное время.

По окончании соревнований победителю вручается Кубок армейского биатлона-2021, а также семейный сертификат на бесплатный прокат лыж на трёх человек. Участники, занявшие призовые места, награждаются грамотами и сувенирной продукцией.

Дополнительную информацию по проведению и участию в соревнованиях можно получить по телефону 8-903-929-57-29, а также на страницах лыжной базы «Оль-Гуль» в социальных сетях:https://www.facebook.com/skynorilsk/ ,

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