В преддверии Дня защитника Отечества «Оль-Гуль» примет армейский биатлон
В преддверии Дня защитника Отечества «Оль-Гуль» примет армейский биатлон
Соревнования, которые проводятся совместно с норильским «Боевым братством», организуются впервые и призваны поднять спортивный и патриотический дух всех, кто в этот день решит посетить лыжную базу.
Участники будут соревноваться 21 февраля в 15.30: каждая организация может представить своего участника (старше 14 лет), всего планируется к допуску до 50 спортсменов, причём как из Норильска, так и из Дудинки. Участие бесплатное.
В программе три этапа: передвижение на лыжах
По окончании соревнований победителю вручается Кубок армейского биатлона-2021, а также семейный сертификат на бесплатный прокат лыж на трёх человек. Участники, занявшие призовые места, награждаются грамотами и сувенирной продукцией.
Дополнительную информацию по проведению и участию в соревнованиях можно получить по телефону 8-903-929-57-29, а также на страницах лыжной базы «Оль-Гуль» в социальных сетях:https://www.facebook.com/skynorilsk/,
https://www.instagram.com/oly.guly.norilsk/,