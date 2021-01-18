В прошедшие выходные прошло награждение призёров спартакиады

На протяжении всего года 12 команд соревновались в 10 видах спорта: волейбол, мини-футбол, гиревой спорт, плавание, пулевая стрельба, лыжные гонки, настольный теннис, лёгкая атлетика, баскетбол, шахматы.

- В 2019 году к 12 командам-участницам добавилась сборная дошкольных учреждений, но в 2020-м вновь получилось 12 команд: сборная МВД снялась из-за карантинных мер, - рассказывает главный судья спартакиады Елена Ногина.

Особенностью спартакиады-2020 стали переносы соревнований по разным видам спорта. Так, футбол, стартовавший в марте, заканчивали только после снятия карантина. Тем не менее соревнования по всем запланированным видам спорта провести успели. В этом году число соревновательных дисциплин дополнили шахматы - по желанию самих участников. Теперь эта игра на постоянной основе закрепилась в спартакиаде.

По итогам выступлений всех команд победителем спартакиады-2020 стала команда «Учитель», второе место - за НГИИ, третье - за спортсменами исправительной колонии №15.

- Хочу отметить прорыв года - команду «Дошкольник». Они впервые участвуют в спартакиаде и сразу пятые. Это приятный результат. А команда колонии №15 стала призёром впервые с момента объединения в одной спартакиаде силовиков и сферы образования, - отметила Елена Ногина.

Также за вклад в пропаганду здорового образа жизни и формирование приверженности к занятиям физической культурой и спортом, за верность спортивным традициям и активное участие в спартакиаде к награде были представлены руководители команд: Александр Сальников («Учитель»), Валерий Дубровин (НГИИ),

Линир Исянгулов (команда исправительной колонии №15),

Роман Колган (седьмой пожарно-спасательный отряд главного управления МЧС России Красноярского края), Руслан Батралиев Шамуратович (прокуратура Норильска), Оксана Смирнова (команда «Здравоохранение»), Вагиф Кулиев (команда воинской части «Гарнизон»),

Алексей Шураков (команда Таймырского линейного отдела Министерства внутренних дел России), Евгений Богунов (следственный изолятор №4), Елена Акиньшина («Дошкольник»), Дилара Никонова (Норильский техникум промышленных технологий и сервиса), Олег Чушкин (РОСГВАРДИЯ). Кроме того, отмечены представители судейской бригады.

Начальник управления по спорту администрации Норильска Михаил Голуб поздравил всех участников спартакиады и поблагодарил за выступление. В свою очередь представитель команды исправительной колонии №15 Линир Исянгулов вручил ему памятный волейбольный мяч, на котором оставили приятные слова и пожелания представители всех команд-участниц.

В этот же день, 16 января, стартовали первые соревнования по волейболу в зачёт спартакиады-2021. 13 команд посоревнуются в 10 видах спорта. Соревнования продлятся до конца года, закроет спортивный фестиваль баскетбол.