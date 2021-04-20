На лыжной базе «Оль-Гуль» стартует проект «В спорте только бабушки!»

Как рассказала автор и руководитель проекта, администратор базы Ксения Чуракова, сегодня в Норильске проживают около шести тысяч одиноких пенсионеров, которые летом по различным причинам не покидают Норильск. Именно для них придуман проект, который предполагает решение проблемы отсутствия физической нагрузки.

– Мы привлекаем жителей «серебряного возраста» (старше 50 лет) к регулярным занятиям скандинавской ходьбой. Это спорт доступный каждому: он способствует хорошей работе сердечнососудистой системы, уменьшению нагрузки на суставы. Кроме того он несложен в исполнении. А занятия в команде помогут участникам расширить круг общения, — считает она.

Помогут сплочению команды и запланированные походы, где ходьба будет вестись по пересечённой местности. Для создания духа единой команды все участники получат одинаковые куртки и банданы.

Ожидается, что в проекте примут участие не менее 50 человек, для которых проведут 12 занятий на лыжной базе. Также запланирован мастер-класс для широкой аудитории.

– О старте наборов в группы мы сообщим в социальных сетях в мае, позднее на лыжной базе проведём собрание для участников проекта, — заключила Ксения. Желающие принять участие могут обратиться по телефону 33-13-74, а также в мессенджеры социальных сетей, где зарегистрирована страничка лыжной базы «Оль-Гуль».