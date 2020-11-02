В шаге от победы

Турнир проводится в Новосибирске с 2004 года, он посвящён памяти трижды героя СССР маршала авиации Александра Ивановича Покрышкина. За три года проведения турнир вырос из региональных соревнований до уровня всероссийских, и с 2008 года Кубок Покрышкина включён в Единый календарь спортивных мероприятий Минспорта страны, а это означает, что победители Кубка Покрышкина получают звание «Мастер спорта России по карате».

В этом году его участниками стали 840 спортсменов из 22 регионов России. В категории индивидуального ката для каратистов старше 16 лет, где выступал норильчанин Влад Шакиров, воспитанник спортшколы единоборств Норильска, было заявлено 25 человек, но выступили 21: не всех допустили из-за справок по коронавирусу. Норильчанин преодолел три круга, а в финале уступил каратисту из Новокузнецка и стал вторым.

- Это очень хороший результат, жаль только, что из-за отсутствия заявленного числа участников Влад прошёл не четыре круга, а три, потому что тогда он мог бы выполнить звание мастера спорта России. К сожалению, получилось по-другому. Но я очень доволен его результатом, - отметил тренер спортсмена Алексей Нуркенов.

Ещё одна норильчанка, участвовавшая в турнире, София Поликарпова, стала пятой в категории 14-15 лет. По словам тренера, она также хорошо выступала и в целом сильно прибавила в последнее время. Он не сомневается, что медали у спортсменки будут в ближайшее время.

Сейчас каратисты продолжают тренировки в обычном режиме, но крупные выездные соревнования пока под вопросом, говорят в спортшколе: так, первенство России в Уфе уже отменено.