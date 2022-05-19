МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Сочи завершился ХI Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд

В Сочи завершился ХI Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд

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В Сочи завершился ХI Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд

В спортивном мероприятии, проходившем при поддержке компании «Норникель», приняли участие две норильские команды.

Команда «Заполярник 18 » стали бронзовыми призёрами в дивизионе «Лига мечты. Малый кубок».В Сочи завершился ХI Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских командВ Сочи завершился ХI Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских командВ Сочи завершился ХI Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд

Фестиваль проводился с 4 по 16 мая на ледовых аренах Олимпийского парка, которые были построены для зимних Олимпийских игр 2014 года.

Команды соревновались в четырёх дивизионах: «Любитель 40+», «Любитель 50+», «Лига Мечты», «Лига Надежды». Было представлено 168 команд из 75 регионов нашей страны. От Норильска выступали две команды - победители отборочного этапа фестиваля, проводимого в рамках Ночной хоккейной лиги Норильска: «Заполярник 40+» и «Заполярник 18+».

Борьба была напряжённой. Первая игра состоялась 4 мая. Тогда команда «Заполярник 40+», в дивизионе «Лига будущих чемпионов», одержала победу над алтайской командой «Ирбис» со счётом 7:1. Однако в следующей игре с «ЛХК — Владимир» (г. Владимир) наших спортсменов из команды «Заполярник 40+» ожидало поражение. Матч завершился со счётом 0:2. Соперники из Архангельска тоже оказались напористее наших игроков. В итоге команда «Спартак» обыграла «Заполярник 40+» со счётом 5:1.

Но в канун Дня Великой Победы удача улыбнулась нашим землякам. В игре с командой из Нового Уренгоя «Факел» мы выиграли со счётом 6:1. Трибуны скандировали: «Ну что за львы эти тигры!». Завершила своё выступление команда «Заполярник 40+» встречами с брянским «Партизаном» и красноярским «Енисеем». Первая игра закончилась со счётом 6:3 в пользу норильчан, но в финале красноярцы обошли северян со счётом 3:1.

По итогам общей турнирной таблицы дивизиона «Лига будущих чемпионов» у «Заполярника 40+» 18-е место из 32 команд.

Далее эстафету перехватила молодёжь – команда «Заполярник 18+». 12 мая ребята провели первую игру в дивизионе «Лига мечты. Малый кубок» с командой из Ростова-на-Дону «ЗОРГу» норильчане выиграли всухую со счётом 3:0, не дав сопернику ни единого шанса на победу. В игре отличились Станислав Королев, Сергей Гуреев и Виталий Корбин.

В следующей игре наши игроки встретились с командой «Старт» (г. Заречный). Но не зря пятница 13-е считается неудачной датой - соперник обошёл нас на две шайбы и матч завершился со счётом 5:3.

Игра с хозяевами, командой «Большой», тоже обернулась поражением — 2:8. Однако это не помешало северянам выйти в финал и сразиться с белгородским «Тринити» за третье место. Норильчане буквально зубами вырвали эту победу (6:2) и в итоге взяли бронзу, став третьей в дивизионе «Лига мечты. Малый кубок».

Кроме того, нападающий Виталий Корбин был отмечен в числе лучших игроков дивизиона и стал «Джентльменом ХI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд». Этот приз вручается хоккеисту, продемонстрировавшему высокий уровень мастерства в сочетании с джентльменским поведением на площадке. А Сергей Букреев стал лучшим вратерём.

19 мая в 15:49 740
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