В Сочи завершился ХI Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд

Фестиваль проводился с 4 по 16 мая на ледовых аренах Олимпийского парка, которые были построены для зимних Олимпийских игр 2014 года.

Команды соревновались в четырёх дивизионах: «Любитель 40+», «Любитель 50+», «Лига Мечты», «Лига Надежды». Было представлено 168 команд из 75 регионов нашей страны. От Норильска выступали две команды - победители отборочного этапа фестиваля, проводимого в рамках Ночной хоккейной лиги Норильска: «Заполярник 40+» и «Заполярник 18+».

Борьба была напряжённой. Первая игра состоялась 4 мая. Тогда команда «Заполярник 40+», в дивизионе «Лига будущих чемпионов», одержала победу над алтайской командой «Ирбис» со счётом 7:1. Однако в следующей игре с «ЛХК — Владимир» (г. Владимир) наших спортсменов из команды «Заполярник 40+» ожидало поражение. Матч завершился со счётом 0:2. Соперники из Архангельска тоже оказались напористее наших игроков. В итоге команда «Спартак» обыграла «Заполярник 40+» со счётом 5:1.

Но в канун Дня Великой Победы удача улыбнулась нашим землякам. В игре с командой из Нового Уренгоя «Факел» мы выиграли со счётом 6:1. Трибуны скандировали: «Ну что за львы эти тигры!». Завершила своё выступление команда «Заполярник 40+» встречами с брянским «Партизаном» и красноярским «Енисеем». Первая игра закончилась со счётом 6:3 в пользу норильчан, но в финале красноярцы обошли северян со счётом 3:1.

По итогам общей турнирной таблицы дивизиона «Лига будущих чемпионов» у «Заполярника 40+» 18-е место из 32 команд.

Далее эстафету перехватила молодёжь – команда «Заполярник 18+». 12 мая ребята провели первую игру в дивизионе «Лига мечты. Малый кубок» с командой из Ростова-на-Дону «ЗОРГу» норильчане выиграли всухую со счётом 3:0, не дав сопернику ни единого шанса на победу. В игре отличились Станислав Королев, Сергей Гуреев и Виталий Корбин.

В следующей игре наши игроки встретились с командой «Старт» (г. Заречный). Но не зря пятница 13-е считается неудачной датой - соперник обошёл нас на две шайбы и матч завершился со счётом 5:3.

Игра с хозяевами, командой «Большой», тоже обернулась поражением — 2:8. Однако это не помешало северянам выйти в финал и сразиться с белгородским «Тринити» за третье место. Норильчане буквально зубами вырвали эту победу (6:2) и в итоге взяли бронзу, став третьей в дивизионе «Лига мечты. Малый кубок».

Кроме того, нападающий Виталий Корбин был отмечен в числе лучших игроков дивизиона и стал «Джентльменом ХI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд». Этот приз вручается хоккеисту, продемонстрировавшему высокий уровень мастерства в сочетании с джентльменским поведением на площадке. А Сергей Букреев стал лучшим вратерём.