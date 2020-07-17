В состоянии готовности. Норильские боксёры готовятся к новому сезону

По сути, тренировки продолжались до сих пор — сначала в онлайн–режиме, когда тренеры почти два месяца присылали детям задания, а после получали видеоотчёт о выполненной работе.

– К сожалению, я оцениваю результат на слабую тройку, — говорит тренер спортшколы № 4 Максим Трофимов. — Было видно, что ребята без энтузиазма выполняли полученные задания. Но, по правде сказать, заниматься самим так же, как они занимаются с тренером, довольно сложно. Режим самоизоляции не прошёл бесследно — многие ребята расслабились, в отсутствие тренировок кто–то даже покинул спорт, во всяком случае, на время. Сейчас мы усиленно тренируемся, чтобы не растерять тех, кто хочет заниматься дальше.

Позднее тренировки перешли в офлайн и сегодня спортсмены занимаются на стадионах «Заполярник» и «Солнышко». Это воспитанники спортшкол, не уехавшие в отпуск, а таких в этом году набралось немало. Остались в городе и некоторые тренеры. Календарь соревнований Федерацией бокса России на осень составлен, но пока сроки регулярно сдвигаются. А между тем норильчанам есть кого выставить на ринг.

– В этом сезоне мы не успели «обкатать» возрастную группу ребят 13–14 лет, поскольку сорвались основные соревнования — первенство края, Сибири и России. Но Умар Кремлёв, руководитель Федерации бокса России, отмечал, что перенесённые турниры всё–таки должны состояться, так что мы рассчитываем на осенние старты. Команда у нас, наверное, сильнейшая в крае и одна из лучших в Сибирском федеральном округе и стране в целом. Мы возлагаем большие надежды на наших бойцов, они могут показать очень высокие результаты и попасть на первенство Европы в составе сборной России. Они участвовали в целом ряде тренировочных и соревновательных мероприятий осенью и зимой, чтобы выйти к весне на пик формы. Жаль, что это не пригодилось. Но руки мы не опускаем и, думаю, когда всё придёт в норму, мы своё возьмем, — говорит Максим Трофимов.

В числе тех, от кого ждут ключевых успехов, тренер называет Сармата Дзуцева, Олега Ключагина и Дениса Карасёва. Последний, кстати, — победитель проекта Роя Джонса. Напомним, этот фонд запустил проект «Путь к абсолютной победе» по поиску талантливой молодёжи в нашей стране. Норильчане откликнулись на многообещающее начинание: из нашего города в следующий этап отобрались семеро спортсменов — Владислав Ефремов, Александр Сидельников, Сармат Дзуцев, Денис Карасев, Леонтий Колесников (тренеры Максим Трофимов, Владимир Лазник), Феликс Михно и Виктор Бублик (тренер Денис Дурасов).

К сожалению, финальная часть, в рамках которой победители должны были принять участие в тренировочных сборах в Москве под личным руководством легенды бокса, не состоялись из–за пандемии. Будет ли проект продолжен — пока неизвестно.