В спортхолле «Айка» прошёл самый крупный местный турнир по греко-римской борьбе

Турнир проводится в городе давно, но три года назад вышел на более масштабный уровень. Соревнованиям официально присвоено звание региональных, рассказывает Сергей Фолькман, главный судья турнира, председатель Федерации греко-римской борьбы Норильска. Они собирают спортсменов из других городов и регионов. В первый год проведения состязаний в новом формате встречались сборные Санкт-Петербурга, Красноярска, Омска и Норильска. В этот раз были приглашены сильнейшие составы Новосибирска и Омской области во главе с ведущими тренерами.

- Это сибирские города с великой борцовской историей. В Омске воспитаны десятки чемпионов Европы и мира, — рассказывает Сергей Фолькман. — А новосибирская школа борьбы является одной из самых мощных в России. Есть много имён, доказывающих это, в первую очередь величайший, на мой взгляд, борец всех времён Александр Карелин. Продолжают его традиции и другие чемпионы, сотни мастеров спорта. Так что невозможно переоценить опыт, который мы получили в ходе этого турнира. Кроме того, перед соревнованиями прошли два мастер-класса. Проводили их тренер из Омской области Михаил Иванчук и новосибирский специалист Александр Шардин. Последний является ещё и судьёй международной категории, так что учились все — и дети, и взрослые, в том числе судейским нюансам.

На турнир в этом году решено было выставить спортсменов двух возрастных категорий (причём они младше, чем в прошлые годы): борцы 12-13 лет и 10-11 лет. Первая группа собирается на серьёзные выездные соревнования, и турнир Баскакова поможет им подготовиться в первую очередь психологически, говорят тренеры, ведь в этом возрасте ребята пока эмоционально неустойчивы. Вторую группу составили начинающие борцы, многие — первогодки.

- Мы хотели, чтобы они попробовали себя на больших соревнованиях, привыкали к ним, учились выступать с соперниками из других городов, чья техника им незнакома, — делится главный судья и организатор турнира. — В Норильске сегодня два клуба по греко-римской борьбе: «Борцы Норильска» и «Геркулес». Мы дружим, соревнуемся и знаем друг друга. Здесь же начинающие спортсмены смогли попробовать себя с незнакомыми соперниками. К тому же для них это возможность посмотреть на ребят на год-два старше и увидеть, сколь многому они уже научились. Пусть знают, к чему нужно стремиться.

За два дня соревнований были разыграны 27 комплектов медалей. Результат выступлений стал приятной неожиданностью для норильских тренеров — бОльшую часть первых мест заняли наши спортсмены:

- Конечно, мы не ожидали. Полагали, что гости «разорвут» всех. Для нас такой результат говорит о хорошей подготовке наших ребят, сильной команде тренеров. Но конечно, были и промахи, и мы определили слабые места, на которые сделаем упор перед выездами.

Уже в марте борцам 12-13 лет предстоит поездка в Красноярск на всероссийский турнир памяти Александра Солопова. В мае для них же состоится первенство края, говорит Сергей Фолькман и озвучивает приятный амбициозный план — разгромить всех соперников:

- Наша задача — занять первое место в командном зачёте. Мы проделали огромную работу, чтобы подготовить ребят, и на турнире Баскакова увидели серьёзный прогресс. Многое будет зависеть от настроя. Конечно, на домашнем турнире нашим спортсменам было легче — они состязались в родных стенах, весь зал болел только за них. Там так не будет, это тоже надо учитывать.

На турнире Баскакова изначально не было предусмотрено индивидуальных номинаций, но главный судья говорит, что в отдельных случаях такие призы всё же вручили — больно хороши были ребята.

- В супертяжах (свыше 70 кг) выступал омич 11 лет. У нас нет ребят таких возрастной и весовой категорий, так что он соревновался со старшими спортсменами, сумел дойти до финала и там выступил так, что зал поддерживал только его. Он стал душой поединка. В первом периоде юный омич даже вёл, а во втором ему не хватило сил, и с разницей всего в два балла победил талнахчанин. Но омич остался любим публикой, зрительская поддержка была его по праву. Мы наградили парня за волю к победе. Домой, считаю, он поехал непобеждённым, — рассказывает Сергей Фолькман.

Он отметил ещё одного спортсмена, на этот раз местного, воспитанника «Борцов Норильска». Игорь Третьяков выступал в категории 57 кг и продемонстрировал феноменальную эмоциональную стабильность, которая позволила ему дойти до финала, где он состязался с одним из мощнейших новосибирцев, и уверенно победить.

- Игорь входит в крупную для своего возраста весовую категорию, физически одарённый парень. Мы ожидаем, что в будущем он станет ещё более сильным спортсменом, и, поскольку он обладает хорошими задатками борца, его может ждать большое будущее в нашем виде спорта, — уверены тренеры.