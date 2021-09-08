В спортхолле «Айка» прошёл товарищеский матч по мини-футболу

С приветственной речью к участникам обратился первый заместитель министра МЧС России Александр Чуприян. Он рассказал об истории Санкт-Петербургского футбольного клуба, созданного в 1991 году:

«Почти 30 лет назад девять наших пожарных погибли при тушении огня в гостинице «Ленинград». Через два года мы провели первый товарищеский матч, который был посвящён их памяти. Так и появился на свет клуб «Огнеборец».

Матч получился ярким. Игроки не отставали друг от друга ни на шаг. В перерыве между таймами перед болельщиками выступали творческие коллективы МЧС России и команды поддержки. Итоговый счёт - 2:1, игроки МФК «Норильский никель» одержали уверенную победу.

Как отмечают в МЧС, мини-футбол очень важен для его сотрудников. Этот вид спорта требует не только слаженной работы команды и отличной координации движений, но и умения выстроить стратегию и тактику. Отточенные навыки применяются как в игре, так и во время пожарно-спасательных работ.