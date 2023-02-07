В спортхолле «Айка» стартовал единственный в России турнир поколений по мини-футболу

- За всю историю норильского мини-футбола это первый турнир поколений, — рассказал старший тренер молодёжных команд МФК «Норильский никель» и судья турнира Александр Соколов. — Костяк команд составляют выпускники спортшколы, плюс молодёжь, которая учится сегодня. То есть спортсмены в возрасте от 15 до 35 лет. Думаю, что проблем с сыгранностью не возникнет, ведь все они учились у одних и тех же наставников, пусть и в разные годы.

В турнире, организатором которого вступает Ассоциация футбола и мини-футбола Таймыра, принимают участие восемь команд — «Смена», «Горняк», «Интер», «Никель», «Надежда», «Заполярник», «Север», «Айка». Соревнование состоит из двух этапов, включающих 16 игр.

В день открытия состоялось два матча, и оба, по мнению зрителей, напряжённые. В первом «Смена» уступила «Горняку». Она первая отметилась голом, но затем последовали нереализованный пенальти и несколько упущенных моментов. В итоге счёт — 6:3 в пользу «Горняка». Во втором матче соревновались «Надежда» и «Айка». Длительное время сохранялась ничья, но затем надеждинцы пропустили два мяча, не смогли реализовать свои шансы и в итоге уступили со счётом 0:7.

- Я считаю, что фаворитов в турнире выделить просто не получится, поскольку команды новые, игроки хорошие, умеющие играть, — поделился Александр Соколов. — Тренеры вырастили спортсменов высокого уровня. Это даёт основание считать, что все игры будут такими напряжёнными и интересными, как и первые две. В финале команды должны будут доказать, что являются сильнейшими выпускниками своих тренеров. Я вообще считаю, что Норильск богат талантами, много норильчан достойно играют в Высшей лиге и Суперлиге.

Тренер также уверен, что турнир имеет большие перспективы. Согласна с ним и Наталья Коростелева, заместитель главы города по социальной политике, выступившая с приветственной речью на открытии соревнований. Она отметила, что в городе всё больше ребят желают заниматься мини-футболом, приезжают новые тренеры, а появление турнира привлечёт к этому виду спорта ещё больше внимания:

- Турнир объединит поколения и составит новую традицию. Хочу поблагодарить за его организацию и вклад в развитие спорта руководство «Норникеля», спортхолла «Айка», тренеров спортшколы № 6.

В свою очередь Сергей Ткаченко, заместитель директора ЗФ «Норникеля» по развитию активов, отметил, что строительство в Норильске спортхолла, где и проходит новый турнир, также привлекло больше внимания горожан к спорту:

- Компания на протяжении многих лет поддерживает развитие спорта как на своих предприятиях, так и в Норильске в целом. Мини-футбол является одним из ключевых видов спорта в нашем городе. МФК «Норильский никель» выступает в российской Суперлиге. Его достижения, уровень мастерства игроков — это пример для подрастающего поколения. Сегодня мы развиваем и детско-юношеский футбол. С ребятами в возрасте от 6 до 15 лет работают профессионалы из клуба. К тому же по инициативе компании, прокуратуры и администрации города почти 300 детей из малообеспеченных семей занимаются бесплатно. Сегодняшний турнир, который также проходит при поддержке компании «Норникель», стал продолжением большой футбольной истории города, которая уже содержит много славных имён. Кстати, ряд игроков, которые в своё время славили город на уровне региона и страны, выступят на этом турнире, и мы уверены, у них осталось немало поклонников, которые придут на игры. Мы приглашаем! Для зрителей и болельщиков вход бесплатный.

Первый этап турнира продлится с 5 февраля по 19 марта. Второй стартует 26 марта — в этот день пройдут финальные игры. На 2 апреля назначены матч за третье место и финальная игра соревнований.