В спортивном зале «Геркулес» идёт капитальный ремонт

Боксёров определили во Дворец спорта «Арктика», где для них переоборудовали зал хореографии. Борцы начали тренировки в АБК стадиона «Заполярник». Там уже работает один борцовский зал, под второй приспособили методический кабинет, там прежде занимались представители федерации шахмат. Сейчас решается вопрос с их переселением. Как сообщил председатель федерации Никита Злотников, возможные варианты - библиотека или Молодёжный центр Норильска.

По контракту, заключённому УКРиСом, ремонт, довольно масштабный, в «Геркулесе» продлится год.

- Будут заменены системы вентиляции, освещения, тепловодоснабжения. Останется ринг, он стационарный и единственный в городе лицензированный для проведения соревнований. А ковёр у борцов после ремонта будет новый, - рассказал начальник управления по спорту администрации Норильска Михаил Голуб.

Он также напомнил, что крупный ремонт в этом году, потребовавшийся после пожара, был во дворце спорта «Арктика». Летом строители обновили входную группу со стороны второй вахты здания, прилегающую галерею, раздевалки, кабинеты на первом этаже. Сегодня учреждение работает в штатном режиме.

Помимо того, недавно завершился ремонт межэтажных перекрытий и душевых комнат в плавательном бассейне Норильска.

- Раньше посетители испытывали неудобства из-за закрытых мужских раздевалок, работали только женские, потому и ввели мужские и женские дни. Теперь проблему решили, - сообщили в управлении.

Занятия в бассейне начнутся с 1 октября, продажа абонементов стартует ориентировочно 24-25 сентября.

К 1 октября ждут и запуск БОКМО, где летом строители меняли канализационную систему. Тренировавшиеся там спортсмены временно переведены в другие спортучреждения города.

Обновлённым внешним видом вскоре встретит посетителей и Дом физкультуры. Здесь провели плановый косметический ремонт. Ожидается, что ДФК начнёт работать со следующей недели.