В спортивном зале «Восток» прошёл первый турнир детской лиги карате

Всего в состязаниях приняли участие 60 спортсменов в возрасте от шести до 13 лет. Предваряли их показательные выступления старших спортсменов.

— Турниры серии «Детская лига карате» организованы для того, чтобы спортсмены получали соревновательный опыт. По итогам нынешнего соревнования будут сформированы первые таблицы рейтинга спортсменов, а по итогу серии — сборная лиги, которая представит Норильск на выездных соревнованиях, — рассказал Дмитрий Бащенко, руководитель детской лиги карате и главный судья соревнований. — За поддержку в организации и проведении нынешнего турнира мы благодарим начальника Талнахского территориального управления администрации Норильска Андрея Добровольского и директора СК «Талнах» Алексея Лягина.

Чемпионами состязаний стали Гуторова Василиса, Нестеров Ярослав, Головин Денис, Бижанов Искандер, Якушева Анастасия, Дубровина Валерия, Лактюшина Алиса, Литвиненко Антон, Нуркенов Захар, Холодов Максим, Шевчук Марк, Валиуллин Семен, Ершов Иван, Королев Николай, Шиляев Степан, Колесников Максим. В общекомандном зачёте лидерство удерживает спортивно-профессиональный клуб «Звезда».

Дмитрий Бащенко высоко оценил подготовку и уровень выступления спортсменов, отметив, что ребята показали неплохой результат для старта сезона.

Следующий турнир детской лиги карате под названием «Вызов» состоится 30 октября, а до этого, 15-16 октября, спортсмены лиги успеют выступить в традиционном городском соревновании по карате «Золотая осень».