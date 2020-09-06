В спортивных школах Красноярского края начался ежегодный набор

Ребят приглашают на занятия более 90 учреждений региона, которые проводят подготовку по 70 видам спорта.

С 2019 года по решению правительства Красноярского края и министерства спорта региона набор в спортшколы увеличился на 1000 человек. Это стало возможным благодаря наследию зимней Универсиады — 2019: в крае появились современные спортивные объекты, где можно проводить тренировки и соревнования в комфортных условиях. Кроме того, Студенческие игры вызвали особый интерес к зимним видам спорта: родителей, желающих отдать детей на фигурное катание, сноуборд, фристайл или хоккей, с каждым годом становится больше. Самыми популярными направлениями по–прежнему остаются фигурное катание и художественная гимнастика.

Требования к будущим воспитанникам у каждой школы свои. Подробную информацию о спортивных школах Красноярского края можно найти на портале kraysport.ru.