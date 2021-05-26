В столице Таймыра стартовал пятый Арктический кубок по кёрлингу Arctic Curling Cup

Международные состязания впервые прошли в Дудинке в 2017 году. Увы, в 2021-м из-за пандемии и введения ограничительных мер турнир сначала перенесли на август, а затем и вовсе отменили.

На этот раз в смешанных составах главный трофей разыграют спортсмены из шести стран: Швейцарии, Швеции, Эстонии, Италии, Венгрии и России. Нашу страну на турнире будут представлять сразу несколько национальных команд. Среди них – костяк российской сборной, призёры чемпионата мира Анастасия Москалёва и Александр Ерёмин, которые приехали в Дудинку сразу после окончания выступления на чемпионате мира.

Обращает на себя внимание команда, сформированная из скипов мужской и женской национальных сборных России. В её составе – Алина Ковалёва, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года, кандидат в сборную Олимпийских игр-2022, и Сергей Глухов, занявший четвёртое место на нынешнем чемпионате мира и прошедший отбор на зимние Олимпийские игры-2022.

Идея проводить в Дудинке самый северный международный турнир по кёрлингу родилась после того, как здесь на средства компании «Норникель» построили ледовую арену «Таймыр». В 2016 году в Дудинке прошли тестовые соревнования – Кубок Таймыра среди мужских команд, в 2017 году сюда приехали сильнейшие женские команды мира, а в 2018-м спортсмены соревновались в дисциплине дабл-микст. В 2019 году в единственном международном турнире по кёрлингу, который проходит за полярным кругом, вновь приняли участие женские сборные из семи стран мира.

Арктический кубок по кёрлингу традиционно стартует с турнира JuniorArcticcup. До выхода на лёд профессиональных спортсменов зрители могут поболеть за детские сборные Дудинки, Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска, а также учащихся Дудинской школы-интерната.

Проведение турнира не только популяризирует среди жителей региона олимпийский вид спорта, но и позволяет поддержать массовый, детский и инклюзивный спорт на территории, создать интересное и вдохновляющее событие для жителей Таймыра и дать им возможность стать частью мирового спорта, открыть миру гостеприимность и красоту российского Заполярья, а заодно стимулировать развитие в регионе туристической инфраструктуры.

- Отрадно, что в рамках Кубка массовый спорт и спорт высоких достижений дополняют друг друга, - отмечает старший вице-президент — руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью «Норникеля» Лариса Зелькова. - Лучшие игроки со всего мира, сражающиеся за престижный трофей, передают опыт начинающим спортсменам. За последние годы Дудинка стала на карте мирового кёрлинга одной из значимых точек, где спортсмены чувствуют себя как дома. Этому предшествовала серьёзная работа по созданию соответствующей инфраструктуры, привлечению в регион сильнейших специалистов, популяризации зимних видов спорта в России. И сейчас самая северная в мире ледовая арена вновь принимает лучших из лучших.

Арктический кубок будет проходить в Дудинке в течение пяти дней. Сегодня соревнования начались встречей детских сборных из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Таймыра. Завтра будет финал детского турнира Junior Arcticcup.

Церемония официального открытия состоится 28 мая, на которой выступят олимпийские чемпионы Сочи-2014 по фигурному катанию Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, а также участница «Евровидения» - певица Manizha с песней Russian women.