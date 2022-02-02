В Талнахе пройдёт фестиваль спортивной борьбы

С 2006 года фестиваль объединяет на татами спортсменов Большого Норильска в трёх олимпийских видах борьбы — волной, греко-римской и дзюдо.

Ежегодно мероприятие собирает порядка 500 участников. Юноши демонстрируют навыки и способности судьям и тренерам, а также подтверждают уровень спортивной квалификации.

В этом году впервые на фестиваль приедут 15 спортсменов из новосибирской спортивной школы олимпийского резерва «Центр спортивной борьбы». Гостей ждут матчевые встречи с сильнейшими спортсменами Норильска.