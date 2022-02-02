МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Талнахе пройдёт фестиваль спортивной борьбы

В Талнахе пройдёт фестиваль спортивной борьбы

Главная / Новости / Спорт

В Талнахе пройдёт фестиваль спортивной борьбы

Открытие фестиваля состоится 5 февраля в 13.00 в спортивном комплексе «Талнах» по адресу: ул. Таймырская, 15.

В Талнахе пройдёт фестиваль спортивной борьбы

С 2006 года фестиваль объединяет на татами спортсменов Большого Норильска в трёх олимпийских видах борьбы — волной, греко-римской и дзюдо.

Ежегодно мероприятие собирает порядка 500 участников. Юноши демонстрируют навыки и способности судьям и тренерам, а также подтверждают уровень спортивной квалификации.

В этом году впервые на фестиваль приедут 15 спортсменов из новосибирской спортивной школы олимпийского резерва «Центр спортивной борьбы». Гостей ждут матчевые встречи с сильнейшими спортсменами Норильска.

Фото Ирина Яринская
2 февраля в 14:47 140
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также