В Талнахе пройдёт фестиваль спортивной борьбы
В Талнахе пройдёт фестиваль спортивной борьбы
Открытие фестиваля состоится 5 февраля в 13.00 в спортивном комплексе «Талнах» по адресу: ул. Таймырская, 15.
С 2006 года фестиваль объединяет на татами спортсменов Большого Норильска в трёх олимпийских видах борьбы — волной, греко-римской и дзюдо.
Ежегодно мероприятие собирает порядка 500 участников. Юноши демонстрируют навыки и способности судьям и тренерам, а также подтверждают уровень спортивной квалификации.
В этом году впервые на фестиваль приедут 15 спортсменов из новосибирской спортивной школы олимпийского резерва «Центр спортивной борьбы». Гостей ждут матчевые встречи с сильнейшими спортсменами Норильска.