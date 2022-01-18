В Талнахе прошли ежегодные соревнования в рамках первенства Норильска по карате

Традиционное спортивное мероприятие проводится на протяжении 16 лет. В этом году среди спортсменов было разыграно около 30 комплектов наград.

Мальчишки и девчонки соревновались в двух дисциплинах — кумите и ката. Если с первой всё более-менее понятно — это спарринг между соперниками, то вторая представляет собой определённую последовательность действий, связанных принципами ведения боя с воображаемым противником. Ката спортсмены оттачивают годами.

Победитель соревнований Дмитрий Гуричев поделился с нашими коллегами, корреспондентами телеканала Норильск ТВ, планами на будущее: «Я хочу стать чемпионом мира по карате. И мне бы хотелось получить десятый дан чёрного пояса».

Мальчик упорно идёт к своей цели с четырёх лет, сейчас ему девять. Он уверен, что очередная победа — это маленький шаг к большой мечте.

Вице-президент Федерации карате Красноярского края Николай Епифанов подтвердил, что многие ребята начинают профессиональный путь именно в возрасте четырёх лет и добиваются больших высот.

В конце февраля норильские спортсмены отправятся на первенства Красноярского края и Сибирского федерального округа, по результатам которых будет проведён отбор на соревнования более высокого уровня.