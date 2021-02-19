В Талнахе прошли открытые соревнования по плаванию

В течение двух дней спортсмены преодолевали дистанции 50, 100 и 200 метров на спине, вольным стилем, брассом, комплексным плаванием.

Победители определялись в личном первенстве. Лидирующие позиции в своих категориях заняли: Екатерина Краснова, Мария Лыткина, Клим Васильев, Камила Сулейманова, Владимир Николаев, Михаил Матюнин, Эвелина Руднева, Павел Шабалин, Дмитрий Другов.

Тренеры пловцов: Светлана Рудковская, Анастасия Бородинова, Надежда Скворцова.

Победители и призёры были награждены дипломами и медалями. Поздравляем спортсменов и тренеров с успешным выступлением на соревнованиях.