МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Талнахе прошли открытые соревнования по плаванию

В Талнахе прошли открытые соревнования по плаванию

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В Талнахе прошли открытые соревнования по плаванию

12 и 13 февраля спортсмены из Норильска и Дудинки, девушки и юноши 2009 года рождения и младше, состязались в бассейне «Волга».

В Талнахе прошли открытые соревнования по плаваниюВ Талнахе прошли открытые соревнования по плаваниюВ Талнахе прошли открытые соревнования по плаванию

В течение двух дней спортсмены преодолевали дистанции 50, 100 и 200 метров на спине, вольным стилем, брассом, комплексным плаванием.

Победители определялись в личном первенстве. Лидирующие позиции в своих категориях заняли: Екатерина Краснова, Мария Лыткина, Клим Васильев, Камила Сулейманова, Владимир Николаев, Михаил Матюнин, Эвелина Руднева, Павел Шабалин, Дмитрий Другов.

Тренеры пловцов: Светлана Рудковская, Анастасия Бородинова, Надежда Скворцова.

Победители и призёры были награждены дипломами и медалями. Поздравляем спортсменов и тренеров с успешным выступлением на соревнованиях.

Текст Ольга Ананских
Фото участников соревнований
19 февраля в 10:11 230
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