В Талнахе прошли открытые соревнования по плаванию
В Талнахе прошли открытые соревнования по плаванию
12 и 13 февраля спортсмены из Норильска и Дудинки, девушки и юноши 2009 года рождения и младше, состязались в бассейне «Волга».
В течение двух дней спортсмены преодолевали дистанции 50, 100 и 200 метров на спине, вольным стилем, брассом, комплексным плаванием.
Победители определялись в личном первенстве. Лидирующие позиции в своих категориях заняли: Екатерина Краснова, Мария Лыткина, Клим Васильев, Камила Сулейманова, Владимир Николаев, Михаил Матюнин, Эвелина Руднева, Павел Шабалин, Дмитрий Другов.
Тренеры пловцов: Светлана Рудковская, Анастасия Бородинова, Надежда Скворцова.
Победители и призёры были награждены дипломами и медалями. Поздравляем спортсменов и тренеров с успешным выступлением на соревнованиях.