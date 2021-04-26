В Талнахе в минувшие выходные прошёл турнир по боксу «Приз Талнаха»

На этих соревнованиях традиционно подводят итоги всего года, а Федерация бокса Норильска отмечает лучших тренеров и спортсменов на турнире.

Лучшими боксёрами по итогам турнира в своих возрастных группах стали: Максим Монастырский (возрастная категория — 11–12 лет, спортшкола № 4); Владимир Бурдаков (13–14 лет, спортшкола единоборств); Олег Ключагин (15–16 лет, спортшкола № 4); Абдулхалик Алиев (17–18 лет, спортшкола № 5). Лучшим судьёй турнира признан Руслан Ибраев.

На первое общекомандное место поднялась спортшкола № 4, за ней – спортшкола единоборств, замкнула тройку команда спортшколы № 5.

Лучшими боксёрами по итогам сезона признаны: Денис Карасев; Олег Ключагин; Богдан Ковальчук (воспитанники спортшколы № 4); Анатолий Пензин (спортшкола № 5); Владимир Бурдаков и Адель Дурдыев (оба из спортшколы единоборств). Лучшим тренером стал Денис Дурасов.

Между тем подоспели и новости с выездных соревнований. В Северной столице на Международном турнире «Кубок губернатора Санкт-Петербурга» воспитанник норильской школы бокса Андрей Косенков стал бронзовым призёром, уступив в полуфинале чемпиону мира из Казахстана.