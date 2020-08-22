Количество болельщиков на матчах в Татарстане увеличилось

Наполняемость трибун с учётом текущей обстановки увеличена с 10% до 25% от общей вместимости стадиона. По–прежнему главным требованием проведения домашних встреч команд остается строгое соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора. Сборные Татарии продолжают тренировки, состояние здоровья спортсменов постоянно тестируется. Также в республике ведётся масштабная работа по обеспечению всех районов спортобъектами. В 2020 году на реализацию проекта «Спорт — норма жизни» направлено 773,6 млн рублей, из них 560,1 — федеральные средства. В регионе построено более 11 тысяч спортивных сооружений, из них 48 ледовых арен, 235 чаш плавательных бассейнов, около двух тысяч спортивных залов.